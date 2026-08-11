İDİL AÇIKALIN

Kayseri denince akla mantı, yağlama, pastırma, sucuk gelir… Ama bazen bir şehir, bildiğimiz lezzetlerini başka bir gözle yeniden anlatan bir şefe de ihtiyaç duyar. İşte Şef Remzi Güçlü bence Kayseri'de tam olarak bunu yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde yolum Şef Remzi'nin sofrasına düştü. Hakkında çok şey okumuştum en sonunda ben de oturdum o sofraya… Ve hayran kaldım.

Çünkü Remzi Şef'in mutfağında gösterişten çok ustalık, şaşırtma çabasından çok ürüne duyulan saygı var. Anadolu mutfağını olduğu yerde bırakmıyor ama özünü de bozmuyor. Geleneksel reçeteyi alıyor, yılların mesleki birikimi ve modern mutfak bilgisiyle inceltiyor, sonra yeniden önünüze koyuyor.

Bunun arkasında uzun bir mutfak hikâyesi var. Aşçı bir babanın yanında başlayan yolculuk; oteller, saraylar ve Kapadokya Üniversitesi'nde tam 10 yıl süren Aşçılık Bölüm Başkanlığı...

Şimdi gelelim Remzi Şef'ten sizler için aldığım o nefis tariflere…

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...

KÖZLENMİŞ PATLICAN ÇORBASI (6 KİŞİLİK)

MALZEMELER

150 gr tereyağı

150 gr un

500 ml süt

1 kg közlenmiş patlıcan

1 litre su

5 gr karabiber

40 gr. tuz

ÜZERİ İÇİN

20 gr file badem

3 gr toz kırmızı biber

50 ml sıvı yağ

YAPILIŞI: Tencereye tereyağı alınır ve un ilave edilerek yaklaşık 5 dakika kavrulur. Süt eklenir. Ardından közlenmiş patlıcan ve su ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Blender ile pürüzsüz hale getirilir. Tuz ve karabiber eklenir. Servis sırasında file badem serpilir ve kırmızı biberli yağ gezdirilir.

PASTIRMALI LEVREK

MALZEMELER

PÜRE İÇİN

250 gr patates

5 gr fesleğen

100 gr tereyağı

5 gr tuz

LEVREK İÇİN

250 gr temizlenmiş levrek

50 gr çemensiz pastırma

10 ml sıvı yağ

2 gr tuz

TEREYAĞLI LİMON SOSU

20 ml limon suyu

50 gr tereyağı

2 gr tuz

SÜSLEME

5 yaprak roka

3 adet çeri domates

3 adet kızartılmış spagetti

1 adet kurutulmuş limon

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayın ve tereyağı, fesleğen ile püre hazırlayın. Levreği çemensiz pastırmaya sarıp tavada yaklaşık 5 dakika pişirin. 20 ml limon suyu ile 50 gr tereyağını ısıtarak sos hazırlayın. Roka, çeri domates, kızartılmış spagetti ve kurutulmuş limon ile süsleyip sosu üzerine gezdirerek servis edin.

ŞEF SALATA

MALZEMELER

60 gr marul

30 gr Akdeniz yeşilliği

15 ml zeytinyağı

10 ml limon suyu

5 ml nar ekşisi

30 gr tulum peyniri

5 gr İzmir üzümü

5 gr havuç

5 gr kapya biber

20 gr çeri domates

5 gr salatalık

5 gr ceviz

YAPILIŞI: Yeşillikler yıkanıp kurutulduktan sonra zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisi ile hazırlanan sos ilave edilerek harmanlanır. Servis tabağına alınır. Üzerine İzmir üzümü, havuç, kapya biber, salatalık, tulum peyniri, çeri domates ve ceviz eklenerek servis edilir.