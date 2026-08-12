İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün süzme yoğurdun tatlılardaki kullanımlarına yer veriyorum. Süzme yoğurt, kremsi kıvamı ile bulunduğu yere hem nefis bir lezzet katıyor, hem de yoğun bir kıvam veriyor. Normalde yoğurt kullandığım yerlerde ben çoğunlukla süzme yoğurt kullanmayı tercih ediyorum. Bugün de süzme yoğurtlu cheesecake ve süzme yoğurtlu muhallebi tarifi verdim. Üzerlerini evdeki malzemelerle yapacağınız soslarla süsleyebilir ya da reçelle servis edebilirsiniz.

ACELE YOĞURTLU TATLI

MALZEMELER

2 paket kedidili

1 su bardağı toz şeker

1 kutu süzme yoğurt (900 gr.)

1 kutu labne peyniri (300 gr.)

YAPILIŞI: Toz şeker, süzme yoğurt ve labneyi mikserle çırpıyoruz. Kedidillerini karışıma batırıyoruz ve borcama diziyoruz. İki kat olacak şekilde uygulayıp dinlenmeye bırakıyoruz.

ŞEFTALİLİ SÜZME YOĞURTLU CHEESECAKE

MALZEMELER

TABANI İÇİN:

1 paket yulaflı bisküvi

1 su bardağı çekilmiş fındık

50 gr. margarin

2 yemek kaşığı süt

KREMASI İÇİN:

300 gram labne peyniri

1.5 su bardağı süzme yoğurt

3 adet orta boy yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

3 silme yemek kaşığı un

Yarım yemek kaşığı mısır nişastası

1 limonun kabuğu ve suyu

SOSU İÇİN:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

2 adet şeftali püresi

2.5 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı şeker

Limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

1 çay kaşığı zerdeçal

YAPILIŞI: Kelepçeli kabımızın dibine yağlı kağıt sıkıştırıyoruz. Bisküvileri ve fındıkları rondoda çekiyoruz. Erimiş margarini ve sütü ekleyip karışırıyoruz, kabın dibine koyup elimizle bastırarak sıkıştırıyoruz. Kreması için; labne ve süzme yoğurdu çırpıyoruz. Şekeri ekliyoruz ve biraz daha çırpıyoruz. Yumurtaları tek tek ekliyoruz. Limon kabuğu ve limon suyu, nişasta, vanilya ve unu da ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Karışımı bisküvilerin üzerine döküyoruz. 165 derece 45-55 dakika arası pişiriyoruz. Kenarları sabit ortası sallanıyorken fırından alıp oda sıcaklığında soğutuyoruz. Sos için verilen malzemeleri küçük bir tencerede karıştırıyoruz. Kaynayana kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Altını kapatınca vanilyayı ekliyoruz. Ilınınca soğumuş tatlının üzerine döküyoruz.

SÜZME YOĞURTLU MUHALLEBİ

MALZEMELER

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı vişne reçeli

YAPILIŞI: Süt ve şekeri küçük bir tencerede kaynatıyoruz. Nişastayı çok az su ile karıştırarak akıcı kıvama getiriyoruz. Daha sonra sütlü karışıma ilave ederek saat yönünde hızlıca karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu karışımı hafif soğuttuktan sonra içine yoğurt ilave edip karıştırıyoruz. Süsleyerek servis ediyoruz.