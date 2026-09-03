İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kepek unuyla yapabileceğiniz sağlıklı tariflere yer veriyorum. Günlük hayatımızda hepimizin canı poğaça, kek, krep gibi karbonhidratlı yiyecekler atıştırmak istiyor. Atıştırmalıklarımızı mümkün olduğu kadar hafif geçirmek ise hepimizin hayali. Bugün size tarifini verdiğim kepekli poğaça ve kepekli krep tam da bu ihtiyacınızı karşılamaya yönelik aslında. Hem poğaçaları, hem de krepleri buzlukta saklayıp istediğiniz zaman çıkarabilir, ani karbonhidrat ihtiyacınızı bir tık daha az yağ ve daha az kalori ile atlatabilirsiniz.Bakalım deneyince lezzetlerini de beğenecek misiniz... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

NASIL SAKLANIR?

Kepekli krepleri taze olarak tüketemezseniz şayet, benim sürekli yaptığım bir saklama yönteminden bahsedeceğim sizlere. Krepleri bir tabağın üzerine aralarına streç film koyarak diziyorum. bu şekilde tabakla beraber buzluğa kaldırıyorum. İstediğim zaman bir tanesini üzerinden alıp ya oda sıcaklığında buzunu çözdürüyorum ya da mikrodalga fırında bir dakika bekletiyorum; son derece pratik oluyor.



KEPEKLİ KREP

MALZEMELER

1 su bardağı kepekli un

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Şeker

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri bir kasede karıştırıp çırpıyoruz. Teflon tavayı çok az yağ ile yağlayıp ısıtıyoruz. Bir kepçe krep harcından döküp tavayı sallıyoruz. Kreplerin üzeri göz göz olunca tersini çevirip pişirmeye devam ediyoruz. Bütün malzeme bitene kadar tavaya krep dökmeye devam ediyoruz.



KEPEKLİ POĞAÇA

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

Aldığı kadar kepekli un

1 paket kabartma tozu

Tuz

İÇİ İÇİN:

1 kase beyaz peynir

Maydanoz

1 adet yumurta beyazı

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI: Yumurtayı çırpıyoruz. Zeytinyağını ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Un, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Streç film ile sarıp dinlendiriyoruz. İç harcı için malzemeyi çatalla eziyoruz. Hamurdan küçük bezeler koparıp avcumuzun içinde açıp peynir koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



KEPEK UNLU YOĞURTLU PANKEK

MALZEMELER

1 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı kepek unu

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

İsterseniz 1 yemek kaşığı lor peyniri

Tavayı yağlamak için çok az zeytinyağı

YAPILIŞI: Yumurtayı yoğurtla çırpın. Kepek unu, kabartma tozu ve tuzu ekleyip koyu boza kıvamında bir karışım hazırlayın. 3–4 dakika bekletin; kepek unu sıvıyı biraz çekecektir. Yapışmaz tavayı çok hafif yağlayıp küçük pankekler halinde iki tarafını pişirin.