İDİL AÇIKALIN

Tam da mevsimindeyken yaz meyveleri ile reçel yapma zamanı... Bugün sizin için erik, kayısı ve kavun reçelleri hazırladım. Umarım seversiniz. İyi haftalar.

KIRMIZI ERİK REÇELİ

MALZEMELER

15 adet iri kırmızı erik

2 su bardağından 2 parmak fazla şeker

Çeyrek limonun suyu

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle eriklerimizi istediğimiz şekilde dilimleyelim. Ben elma dilimi şeklinde dilimledim. Üzerine şekeri ekleyip ağzını kapatalım ve 1 gün suyunu salmasını bekleyelim. Ertesi güne suyunu güzelce salan eriklerimize yarım çay bardağı su ekleyip, ocağın altını iyice açalım. Kaynamaya başlayınca ocağı orta dereceye getirelim, yani çok harlı olmasın. 25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Çıkan köpükleri kevgir yardımıyla alıp, kaynatmaya devam edelim. Olmaya yakın yani 25 dakika sonunda limonumuzu ekleyelim. 5 dakika daha kaynatıp, ocağı kapatalım. Daha sonra ağzını kapatalım ve reçeli koyduğumuz kavanozu ters çevirelim, tamamen soğuyana kadar bu şekilde bekletelim. Peki, reçelin olduğunu nasıl anlarız? Bu sorunun yanıtı da şöyle: Bir bardak soğuk suyu alıyoruz, reçelimizden damlatıyoruz. Damlamız dibe kadar toplu inip dipte dağılıyorsa reçel olmuş demektir.

BADEMLİ KAYISILI

MALZEMELER

1 kg kayısı

İstediğiniz miktar çiğ badem

600 gr şeker

1 su bardağı su

1/2 (yarım) limon

YAPILIŞI: Kayısıları yıkayıp çekirdeklerini çıkarıyoruz. Şekerini ilave edip, bir gün bekletiyoruz. Ertesi gün bademleri sıcak suya atıp süzdükten sonra kabuklarını çıkartıyoruz. Kayısı ve bademleri tencereye koyup, suyunu da ilave edip, pişiriyoruz. Kıvamını alınca limonu ilave ediyoruz. 5 dakika daha pişirip, ocaktan alıyoruz.

KAVUNLU

MALZEMELER

1 adet küçük kavun

1 kase toz şeker

Limon tuzu

Tereyağı

YAPILIŞI: Kavun reçeli yapmak için öncelikle kavun ufak ufak doğranır ve tencereye alınır. Üzerine toz şeker serpilip biraz sulanması sağlanır. Biraz sıvı hale geldikten sonra limon tuzu ve tereyağı eklenip kaynatılır. Kaynadıktan sonra kısık ateşte biraz kıvam alana kadar pişirilir. Sıcakken kavanozlara koyulup, ağzı kapalı soğutulur.

KARPUZ KABUĞU REÇELİ

MALZEMELER

2 dilim doğranmış karpuz kabuğu

2 su bardağı su

3 su bardağı şeker

7-8 adet karanfil

3-4 adet limon tozu

Lohusa şekeri (isteğe bağlı kırmızı olmasını istiyorsanız)

YAPILIŞI: Karpuz kabuğunun yeşil kısmını çok ince bir şekilde soyun (ben bu işlemi salatalık soyacağı ile yaptım) zevkinize göre doğrayın, ben kare kare doğradım. Karpuz kabuklarını basınçlı bir tencerede üzeri su geçene kadar su koyup 15 dakika pişirin. Yumuşayan kabukları sudan çıkararak ayrı bir tencereye alın. Şekeri, suyu, karanfili ilave edip, 30-35 dakika arasında kabuklar şeffaflaşana kadar kaynatın. İndirmeye yakın limon tozunu da ekleyin ve kavanozlara koyun.