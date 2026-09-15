İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mezelerin şahı humusu, farklı sunumlarda anlatmaya çalışıyorum. Humusun mutfaklarımıza girişi hiç yeni değil esasen. Humusun tarihi net olmasa da, kimi kaynaklara göre geçmişi M.Ö. 3000'lere dayanıyor. Kimi kaynaklarsa humusun yapıldığı ilk nohudun Babil bahçelerinde yetiştiğini öne sürüyor. Kimileriyse humusun ilk kez 12'nci yüzyılda, Eyyubiler tarafından hazırlandığını belirtiyor. Humus, adını Arapça nohut anlamını taşıyan 'hummus' kelimesinden alıyor. Pancarlı humusu geçenlerde bir restoranda deneyip çok sevdim ve hemen denedim. Herkesin lezzetini ve görselliğini çok beğendiği, ayrıca normal humustan daha hafif olan bu mezeyi mutlaka deneyin derim. Yemek öncesi iştah açıcı olarak çok güzel servis edilebilir. Ayrıca bezelyeli, körili, patatesli, kerevizli gibi birçok alternatifi yapılabilir. Humus, birçok kültürde pita içerisinde falafel ile beraber dürüm olarak sunuluyor.



PANCARLI KİMYONLU



MALZEMELER

4 adet orta boy pancar

500 gr. haşlanmış nohut

3-4 diş sarımsak

1.5 limonun suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

1 tepeleme çay kaşığı tuz

1 limon kabuğu rendesi

YAPILIŞI: Pancarları iyice yıkadıktan sonra kurulayın ve tek tek folyoya sararak fırın tepsisine koyun. Beş dakika önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkartıp folyolarını açın, ılındıktan sonra kabuklarını soyun ve iri dilimlere ayırıp rondoda püre haline getirin. Püre haline gelen pancarları geniş bir karıştırma kabına aktarın. Nohutları rondoya alın ve çalıştırın, bu aşamada nohutların kolay ezilmesi için zeytinyağının yarısını ekleyin. Nohutlar tamamen püre haline gelince pancarların üzerine alın. Tahin, kimyon, tuz, sarımsak, kalan zeytinyağı ve limon kabuğu rendesini de ilave edip malzemeler tamamen kıvam alana kadar karıştırın.



PASTIRMALI LEZZET



MALZEMELER

3 su bardağı haşlanmış nohut

1/3 su bardağı tahin

2 limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı kimyon

ÜZERİ İÇİN:

Pastırma

Tereyağı

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri blenderda iyice püre haline gelene kadar ezin. Hazırlanan humusu fırın kaselerine aktarın. Diğer bir tarafta tavada tereyağını eritin ve pastırmaları bir-iki dakika kadar tereyağında kavurun. Pişen pastırmaları humus kaselerinin üzerine yerleştirerek, 220 derecede önceden ısıtılmış fırında üç-dört dakika bekletip sıcak sıcak servis edin.



HUMUS



MALZEMELER

2.5 su bardağı haşlanmış nohut

1.5 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık su

1/2 çay bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

4 çorba kaşığı limon suyu

3-4 diş sarımsak

Tuz

SÜSLEMEK İÇİN:

Kimyon

Kırmızı pul biber

Sumak

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI: Bir gece önceden ıslattığınız nohutları düdüklü tencereye alın. Bir taşım kaynatıp çıkan köpüklü suyu dökün. Tekrar sıcak su ekleyip düdüklü tencerenizde tamamen pişirin. Nohutların kabuklarını temizleyin. Kabuksuz nohutları, 1.5 çay bardağı su ile orta derinlikte bir tencereye alın. Tekrar ocağa koyun, tahta kaşıkla ezerek suyunu hafifçe çektirin ve blenderda çekerek püre haline getirin. Nohutunuz katı bir hal alacak. İkinci kez kısık ateşe aldığınız nohutunuza bir çay bardağı ılık su ekleyin. Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu ekleyin. İyice karıştırarak tüm malzemeyi birbirine yedirin. Servis tabağına aldığınız humusunuzu kimyon, kırmızı pul biber, sumak ve kıyılmış maydanoz ile süsleyin.