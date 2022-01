15 Temmuz’daki hain saldırıdan sonra hayata daha sıkı sarıldım

A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize'de yine birbirinden değerli isimler ağırlandı. Piyanist 2 adlı albümünü çıkaran Sinan Akçıl şarkılarını ilk kez seslendirmenin yanı sıra çok iddialı açıklamalarda bulundu

Psikolog yazar Esra Ezmeci'nin de yer aldığı yayında, 1 Ocak'tan bu yana 1 milyondan fazla seyirciye ulaşan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin oyuncuları Mutlunur Lafçı ile Rahman Beşel, oyuncu Gökhan Mumcu ile keman sanatçısı eşi Ceren Aksan Mumcu da konuklar İlker arasındaydı.



SİNAN AKÇIL

Piyanist 2 çıkar çıkmaz da buraya geldim. Daha 24 saati doldurmadan listelerde birinci sıraya yerleşti. Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le birlikte söylediğim şarkının klibi Durum Çok Acil, Youtube'da 1 milyon izlenmeyi geçti. Rakam için değil, beni bunlar motive ediyor. 2 yıl aradan sonra böyle bir geri dönüş olunca bir sonraki için büyük şevk duyuyorsun.

Mustafa Ceceli roketatar gibi, romantik, inanılmaz bir adam. 3 günde bir şarkı deniyor, hep üstüne koyuyor. 20 yıllık dostuz. Yaptığımız işlerin izlenmesi milyarı geçti. Merve Özbey'e ise kalbimin en yeni üyesi diyorum.

Bu iki isim haricinde albümde Erkan Petekkaya, Enes Yolcu, Berkay, İrem Derici, Ece Seçkin, Demet Akalın, Serkan Kaya, Ekin Uzunlar yer alıyor. Azerbaycan'dan çok değerli iki rapçi arkadaşım Miro ve Sarkhan da var.







ŞARKILARIMDA NET OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Ecem Gündoğdu, Veli Kuzu ile beraber muhteşem bir klip çekti. Türkiye rekorudur, 1.5 günde yetiştirdik. İkinci klibim Berkay'la yaptığımız Atma parçasına gelecek.

Şarkılarımda net olmaya çalışıyorum. Mesela 'Biri bana gelsin, o da sensin' dedim. Net ve anlaşılır. Ben yüzüne söyler gibi yazarım.

İz bırakan ilişkiler yazdırır. 3 günlük duygusal kısa bir macera yaşadıklarıma da 3-4 yıl hayatımda olanlara da şarkı yazmışlığım oldu.

Hayat boyu çok psikolog gördüm. En sonunda hepsi delirdi. 15-20li yaşlarımda benim için panik atak çok büyük dertti. Terapiye gidiyordum ama kendi kendimi terapi ettim.

Birinden ayrıldığımda sevinen tek kişi yapımcım Samsun Demir. Ne kadar dengesiz bir hayat seçersem o kadar iyi ürettiğimi düşünüyorlar. Ben de kendimi onlara adamış, sıkıntılı ve üzüntülü bir şövalye olarak görüyorum. Onlar mutlu olsun diye mutsuz yaşıyorum.

Elli bin kişilik konser vermişsin, eve dönüyorsun. Karşı tarafın 'Hoş geldin' demesinde bile bir düşüklük hissedersem, bir anda öfke doluyordum. Nedir bu sıradan yaklaşımın diye.

Sürekli yanında olmasında başka sakıncaları var. Çok burun buruna olunca monotonluk oluyor. Sahnede flörtöz kimliğine giremiyorsun. Hep, orada ne yapıyor, izliyor mu diye düşünüp konsantren bozuluyor. Oradaki o hayran da çekiniyor, eşi ya da kız arkadaşı orada diye.

Aynı mesleği yapan iki oyuncu mesela, biri çok popüler diğeri 10 yıldır çalışmıyor. Bu sorun oluyor. Sokaktaki ilginin diğerine kayması evde bambaşka sıkıntılar yaşatabiliyor.

Hain darbe girişiminin ertesi günü birine evlenme teklifi ettim. O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay. Böyle bir hayatı, daha güçlü yaşamamız gerektiğini düşündüm.







ESRA EZMECİ



Pandemide herkes yüzleşme yaşadı

İnsanların ilişkilerine, kişilik yapılarına, öz değerlerine sınır çizmeyi ve değerli olmayı öğretiyoruz. Hayatta değerinin farkında olmayan çok insan var.

Bir şeyi anlatırken, herkesin yaşadığı olaylara vurgu yapmak lazım. Mesela sen her gün sevgilini 3 kez arıyorsun, o seni aramıyorsa burada ilişki dengesini bozmuş olursun. Bunu yaşayan çok kişi var. Ailesinden yeterli değer görmeyenler benzer partnerleri hayatına çekiyor. Alıştığınız şey sizde tutku yaratır. Adam çok çapkın aldatıyor, değer vermiyor ama ona elektriğim çok tuttu diyor. O elektrik değil senin annen babandan gördüğün şey.







AYRILIK ACISI DA İNSANI BESLER

Pandemide herkes evin içinde kalınca yalnız kalanlar yalnızlığıyla, eşiyle kalanlar eşiyle yüzleşti. Boşanma da evlilik de arttı. Korku ve endişeli bir anda biriyle tanışırsanız o kişiye âşık olma ihtimaliniz artar. Çünkü kişi ona tutunma isteği duyar. Bu tarz ani travmatik olayla gelen tepkilerle gelen evlilik kararı gibi kararlar, öncesinde iyi bir uyum varsa sürer.

5 kitabım oldu. En son İz Bıraktığın Kadar Varsın çıktı. Çok güzel yorumlar alıyorum. Mesela Hürrem Sultan'ı anlatıyorum. Nasıl unutulmayan bir kadın olmuş onu yazdım.

Hep karşı tarafı düşünüp başkalarının yaşadığı şeyi içselleştiriyorsun. Sanatsal kökeni insanlar bunu çok yapar. Bu bir dışavurum. Devamlı üretmesi lazım. Sanatçı kökenli insanlar için aşk çok önemli bir besin aracıdır. Ayrılığın verdiği acı da insanı besler.

İki ünlü isminin sağlıklı bir ilişki üretememesinin sebebi narsistik çatışma olabilir. Zaten iki insanın bir arada yaşaması normalde de çok zor bir şey. Egolar devreye giriyor. Ne kadar seviyor olsan da orada toleransın azalabiliyor.

Adli bilimlerde doktora yapıyorum. Kitaplar yazıyorum. Programlarım, seanslarım var. 8 saat mutlaka uyurum. Çapa'da psikiyatri kliniğinde çalışmıştım, staja gittiğimde çok etkilenmiştim, panik atak geçirmiştim. Bu mesleği nasıl yapacağım demiştim. Sonradan öğreniyorsun.



RAHMAN BEŞEL



Canlandırdığım rolle onur duyuyorum

Filmde Eren'i canlandırıyorum. Benim seçilmem biraz uzun sürdü. Yapımcının cast ekibi benim mezun olduğum ortaokula geldiler. Orada bir tanıtım videosu çektim. Sonra İstanbul'a gelip oyunculuk dersleri aldım. Hiç oyunculuk eğitimim yoktu. Çekim için Hatay'a sonra Maçka'ya gittik. Ben de Trabzonluyum; şiveyi, yöreyi yemekleri biliyorum.

Tipimi ve karakterimi benzettikleri için beni seçtiler diye düşünüyorum. Eren de benim gibi sakin bir yapıdaydı. Çok güzel tepkiler alıyorum.

Böyle bir kahramanı canlandırdığım için onur duyuyorum. Ayşe Bülbül'le ilk karşılaştığımızda ağladık, sarıldık birbirimize. Temasımız sürekli devam edecek. - -

Oyunculuğu sevdim. Lisede eğitimim devam ediyor. Gemi Mühendisi olmak istiyorum. Oyunculuğa da devam etmek istiyorum.









MUTLUNUR LAFÇI



İzleyici beni Eren'in komşusu sanıyor

Filmde Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü oynuyorum. Manevi değeri yüksek ve gişe olarak da karşılığını alan bir işte yer almak çok gurur verici. Daha en başında yaşayan birini oynamak, içinde şive olan dokunaklı bir hikâyede yer alacak olmak gözümü korkutmadı değil. Ben Trabzonlu değilim ama izleyenler beni hem oralı hem de Eren'in komşuları sanıyor.

Bu duyguyu geçirebiliyorsak demek ki doğru bir iş yapmışız. Gerçek mekânlarda Eren'in şehit olduğu, kabrinin olduğu yerde çekim yaptık. Karavandan çıkıp sete giderken sürekli bu sahneyle maruz kalmak beni zorladı.

Aileyle tanıştıktan ve orayı gördükten sonra daha fazla acı yaşadım. Rahat bir hayat yaşayamamışlar. Rol kişisiyle tanışınca çok etkilendim. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. Çok dramatik bir olay.

Gerçek hayat hikâyeleri hepimizin ilgisini çekiyor. Filmin izlenmesi 1 milyonu geçti. Her geçen gün artıyor. Her yerden davet alıyoruz. Seyirci sahip çıkıyor. İzleneceğini biliyorduk ama bu kadar ilgi beni de şaşırttı.

4 mevsimi gün içinde yaşayan bir yer Maçka... Bir anda yağmur yağıyor, heyelan alarmı falan veriliyor. Filmi diz boyu karın içinde çektik. Belli bir yerden sonra araba çıkmıyordu. Coğrafyada düz yer yok.

Kara lastik ayakkabının hayranı oldum. Ayağımdan hiç çıkarmadım kaymıyordum çünkü. Çok güzel deneyim oldu.

Manevi yükümlülüğü ağır bir iş olduğu için eğlenerek çektik diyebileceğimiz bir iş olmadı. Eren'in ablası bana şive koçluğu yaptı. Çok gözüm korkuyordu ama ses kayıtlarıyla uyudum. Normal bir şey konuşurken ilk zamanlarda kavga çıkıyor sanıyordum. Yüksek sesle konuşuyorlar ama bana kavga ediyorlar gibi geliyordu. Ona alışmam biraz uzun sürdü.

Yıllardır doğaçlama tiyatro yapıyorum. Doğaçlama tiyatrosuna burun kıvırılıyordu. Aşağılanıyordu, sonradan takdir görmeye başladı. Aslında çok zor bir şey doğaçlama tiyatro. Hep komedide yer aldım. Olursa yine komedi yaparım diye düşünüyorum ama tam tersi oldu dramda rol aldım. Pandemi yaradı bana. Bir dizim de devam ediyor.



CEREN AKSAN MUMCU:



Keman çalıyorum ama sıkı bir hiphop'çıyım

Keman sanatçısı olmam tesadüf değil. Muammer Sun'un torunuyum. Babam da operada çalıştığı için hep konservatuvara gidiyordu. Çocukluğum konservatuvara gidip gelmekle geçti.

Çocukken her yaz Sinop'a gidiyorduk. Çocukluğum orada çok zengin geçti. Dede torun ilişkisinden çok, öğrenci öğretmen ilişkisi vardı dedemle. Dayım solfej derslerime giriyordu ama bizde torpil tersine işliyordu. Herkes benden bakıp yapıyordu, bana daha az not veriyordu.

Üniversiteden sonra bir süre Hacettepe'de akademik kadroda çalıştım. Okurken Borusan İstanbul Oda Orkestrası'nda 15 yıl çalıştım.

Ankara'da da operada çalışıyordum. İstanbul'a gelip dinlediğim müzikleri de icra edebileceğim bir yola girmek istedim.

Vannessa Mae hayranıydım onunla bile çaldım. Sertab Erener, Özlem Tekin, Demir Demirkan gibi sanatçıların albüm kapaklarını çektim.

Hiphop'ı çok severim. İyi bir hiphop'çıyım. Kemanla birleştirmeye çalıştım ama olmadı.



GÖKHAN MUMCU:



Usta isimlerle çalışma imkanım oldu

Bir taraftan reklam yönetmenliği yapıyorum. Hazırlığında olduğumuz bazı yapımlar var. Oyunculuğu çok seviyorum. Yönetmenlik işin daha ticari tarafına denk geliyor. Oyunculuk maneviyatı besleyen bir şey. İkisi arasında kalırsam oyunculuğu tercih ederim.

22 yıldır devam eden ajansımız var. Dijital gereksinimleri karşılıyoruz. Şöhret yönetimi gibi bir tarafımız da var. Bu ay sonunda Los Angeles'ta şube açıyoruz. Hollywood'a açılıyoruz. Buradan Türk oyuncuları, sanatçıları oraya götürmeyi amaçlıyoruz. Orada küçük plato kuruyoruz.

Memduh Ün, Yusuf Kurçenli gibi isimlerle çalışma imkânım oldu. 1997'den beri oyunculuk yaptığım için değerli ustalarla bir aradaydım. Çok şanslıyım.

Biraz da sanatsal ağırlıklı işler yapmayı düşünüyorum. Sivas hikâyem var. Onu yapmayı çok istiyorum. Ceren'in dedesi Muammer Sun'un hayatı da oldukça cazip. Onun hikâyesini yapmayı ailesi de izin verirse çok isterim.