Ülkemize geldiğinden beri bir sürü diplomatik faaliyetlerde bulunuyor Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa... Anıtkabir başta olmak üzere antik kentleri gezen, Türk bayrağı desenli oje tasarımıyla gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Prensesin yakın zamandaki duraklarından biri de Türkiye İş Bankası ev sahipliğinde düzenlenen konferans oldu. Şahsen, Japonya'ya karşı her zaman bir sempati beslemişimdir.







Belki Ertuğrul Fırkateyni'nin hüzünlü hikâyesinden, belki de Japon toplumunun nezaketine ve sadakatine duyduğum hayranlıktan... Prenses Akiko Mikasa da mütevazı kimliği ve sempatik tavırlarıyla bu kültürün son temsilcilerinden. Babasından aldığı dostluk bayrağını sağlam bir şekilde taşıyan bir isim.







SEVGİSİ ÇOCUKLUKTAN

Prenses, "Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu" başlığı altında düzenlenen konferansta aslında sadece bir aile tarihini değil, iki ülke arasında kök salmış bir dostluğu anlattı. ilk yurt dışı seyahatini lise ikinci sınıftayken, dedesi Prens Mikasa'nın kuruluşunda rol aldığı Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin açılış töreni için Türkiye'ye olduğunu söyledi. Dedesi Prens Mikasa'nın arkeolojiye olan ilgisiyle başlayan bu bağ, babası Prens Tomohito'nun kültürel projelerle büyüttüğü bir sevgiye dönüşmüş.







Şimdi ise Prenses Akiko, kendi anılarıyla bu mirası üçüncü kuşağa taşıyor. Onun Troya'da duyduğu hayranlığı, Kapadokya'da gökyüzünün ve taşların büyüsü karşısında hissettiği küçüklüğü, Kaman'daki kazılarda arkeolog Tahsin Özgüç ile dedesi arasında gözlemlediği dostluğu aktarırken sesindeki içtenlik, iki halk arasındaki bağın ne kadar sahici olduğunu gösteriyordu. Konuşmasında Mikasa ailesinin üç kuşak boyunca Türkiye'ye gösterdiği ilgi, sevgi ve dostluğa ilişkin anekdotlar paylaşan Altes Prenses Akiko, 'Bugün Türkiye bizim için hâlâ çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bu bağ, sadece bir aile hikâyesi değil Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprü. Ben de ailemden devraldığım bu sorumluluğu, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun gelecek nesillere aktarılması için sürdüreceğim' diyerek bu dostluğun geleceğe taşınmasındaki samimiyetini dile getirdi. Geçen gün Şanlıurfa'da antik kent ziyaretinde bulunup yetkililerden bilgi alan Prenses Akiko'nun, ülkemizden memnun şekilde ayrılacağı aşikar.







GERÇEK EN İYİ FOTOĞRAFTIR

Ara Güler Müzesi şu sıralar fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisine ev sahipliği yapıyor. Ara Güler Müzesi, Robert Capa Contemporary Photography Center ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan sergi, Capa'nın 1932'deki ilk profesyonel işinden, 1954'te ölümünün hemen öncesinde çektiği bilinen son fotoğrafına kadar kronolojik bir bakış sunuyor. Ayrıca, sanatçının 1946'da Türkiye'de çektiği fotoğraflar da sergileniyor. Ara Güler Müzesi Sergi Yönetimi ve Proje Geliştirme Müdürü Tuana Pulak'ın "Müzede başka bir fotoğrafçıya ayırdığımız ilk sergi" diyerek öneminden bahsettiği sergi, mart ayına kadar görülebilir.







DERVİŞ ZAİM'E İYİLİK ONUR ÖDÜLÜ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları katkılarıyla bu yıl 'Mitoloji ve Kadın' temasıyla 22–30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nde iki önemli isim ödüllendirilecek. 30 Eylül'de Çanakkale Troya Antik Kenti'nde yapılacak kapanış töreninde festivalin simgesel ödülleri olan Ülgen (İyilik) ve Mergen (Bilgelik), bu yıl sinema sanatındaki yenilikçi diliyle uluslararası alanda saygın bir yer edinen yönetmen Derviş Zaim ile arkeoloji ve kültürel miras alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Necmi Karul'a verilecek.







FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ 25. YILINI AKM'DE KUTLADI

Avrupa'daki en köklü Türk sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 25. yılına özel bir geceyle kutladı. AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşen geceyi Gökçe Alkan ile Ahmet Berksoy sundu. Gecede, 2023 yılında Frankfurt'taki törene katılamayan, Ümran Safter'in yönettiği 'Kabahat' filmiyle 'Umut Vaad Eden Genç Oyuncu Ödülü'nü Mina Demirtaş'a Suna Keskin verdi. Sinemamıza ve festivale katkılarından dolayı Fehmi Yaşar'a plaketini Suna Yıldızoğlu takdim ederken, Prof. Dr. Selahattin Yıldız da plaketini Frankfurt Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı'dan aldı.







EİNAUDİ İLE BÜYÜLÜ BİR AKŞAM

Çağdaş klasik müziğin öne çıkan isimlerinden İtalyan besteci ve piyanist Ludovico Einaudi yeniden ülkemize geliyor. Klasik müziği çağdaş dokunuşlarla yeniden yorumlayan sanatçı, 27 Eylül'de Ayazağa'daki arenada konser verecek. 'Nomadland' ve 'This is England', 'I'm Still Here', 'The Intouchables' gibi filmlerinde yer alan müzikleriyle geniş kitlelere ulaşan Einaudi, 'Divenire', 'Nuvole Bianche', 'Una Mattina' ve 'Experience' gibi unutulmaz eserlerini seslendirecek.