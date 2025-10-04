Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de 2025- 2026 kültür-sanat sezonunun "Sanat Her Yerde" vizyonuyla açıldığını duyurdu. 7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçının sanatseverlerle buluşacağı yeni sezonda rakamlarla konuştu Bakan Ersoy. Artık bir dünya markası haline gelen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önümüzdeki yıl 26 şehirde, "Bir Anadolu Şenliği"nin 9 şehirde ve "Yaşayan Miras Şölenleri"nin 15 ilde düzenleneceğini hatırlatarak toplamda 50 ilde halkın, kültür ve sanatla buluşacağının altını çizdi. Bu tablo, sanatın yalnızca merkezde değil, yerelde de bir nefes alma alanı olacağını gösteriyor. Sadece İstanbul'un değil ülkemizin gözbebeği AKM'nin de geçtiğimiz yılki performansı da dikkat çekici: 2 bin 390 etkinliği 2,5 milyondan fazla kişi takip etmiş. Ankara'nın sanat mabedi CSO Ada'nın ağırladığı kişi sayısı 300 bini geçti.

Genel Müdür Tan Sağtürk döneminde altın dönemini yaşayan Devlet Opera ve Balesi'nin rakamları da parlak. DOB'un bin 200'den fazla temsil ve 703 bin seyirciye ulaştığını vurgulayan Ersoy, "Fındık Kıran için sahnelenen 52 temsilin her birinde 45 saniye içinde biletler tükendi!" diyerek büyük ilgiye işaret etti.

SİNEMA GÜNÜ

En büyük sıçramalardan biri ise Devlet Tiyatroları'nda yaşanıyor. 2002'de 28 sahne ile 1 milyon izleyiciye ulaşan kurum, 2024'te 59 sahneye ve 2,2 milyonun üzerinde seyirciye erişti. Yeni sezonda 64 sahneyle açılan perdelerin sayısı yılsonunda 70'e çıkarılacak. 7 binden fazla temsil planlanırken seyirci sayısında da 2,5 milyon hedefleniyor. Bu, yalnızca rekorların değil, kültürel erişimin de genişlediğinin göstergesi.

Sinemada ise destekler dikkat çekici boyutta: 2024'te 408 projeye sağlanan destek 382 milyon lirayı bulmuşken, 2025'te şimdiden 362 projeye 470 milyon lira destek ayrılmış durumda. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Sinema Festivali'nin ulaştığı sayı önemli. 75 ildeki 257 işletmede, 1500 salonda, 20 binden fazla seansta düzenlenen sinema günlerini 780 bin seyirci takip etti. Sadece iki günü kapsayan bu şenlikteki rakamlar gelecek adına umut verici. Nitekim Sinema Genel Müdürlüğü harekete geçerek çarşamba günlerini "Sinema Günü" ilan etti. Artık çarşamba günleri yıl sonuna kadar sinema bileti 120 lira olacak.

Bir başka kritik nokta ise 40 yıldır çözülemeyen telif sorununa getirilen çözüm. "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü" sayesinde müzik meslek birliklerinin telif gelirleri yüzde 343 artarak 2 milyar 200 milyon lirayı aştı. Bu, sanatçının emeğinin görünür kılınması ve hak ettiği değerin verilmesi adına tarihi bir gelişme.

Rami Kütüphanesi'nin 2.5 yılda 7 milyon ziyaretçi ağırladığını, kitap ve kütüphane üye sayısının katlanarak arttığını söyleyen Bakan Ersoy, Filistin için de ayrıca bir paragraf açtı. Bakan Ersoy, Filistin için özel etkinliklerle kültür dünyasının sessiz kalmayacağını vurgulayarak "Filistin'deki dramı sanatın gücüyle insanlığın vicdanına sunacağız" dedi.

Sonuç olarak, yeni kültür sanat sezonunda bizler de perdelerin ve sahnelerin yalnızca izleyicisi değil; değişimin ve umudun tanığı olacağız.



BİR MEKTUBUN GÜCÜ

Hayat bazen küçücük bir kalbin, masum bir isteğin, saf bir satırın ne denli büyük bir değişime öncülük edebileceğini bize yeniden hatırlatır. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşanan olay da bunun en güzel örneği.

9 yaşındaki Sidra Topçuoğlu tiyatro sahnesi isteğini anlatan bir mektup kaleme alarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya iletti. Karadağlı, o satırları geçtiğimiz aylarda paylaşmış ve Sidra'ya konuyla ilgileneceğine dair söz vermişti.

Ve Karadağlı o sözünü tuttu, sadece konferans salonunu yenilemedi, bir okulun ve bir ilçenin ruhuna da dokundu. Bugün artık Ergani'de, Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulu öğrencileri modern bir sahneye sahip. Üstelik bu sahnenin adı da Tamer Karadağlı Sahnesi.

Ne büyük gurur. Bir sahne açılışının ötesinde, burada gerçekleşen şey bir umudun gerçeğe dönüşmesiydi. Çocukların sesini duyurabilmek, onlara hayat boyu unutamayacakları bir cesaret vermektir. Sidra artık biliyor ki, bir hayali dile getirmek, onu yazıya döküp paylaşmak, dünyayı değiştirebilir. Diğer çocuklar da bunun mümkün olduğunu gördü. Her yerden kendisine mektup geldiğini söyleyen Karadağlı "4 ayda sözümü tutmanın gururunu yaşıyorum" diyerek mutluluğunu paylaştı. Çocukların Karadağlı'ya olan sevgi gösterileri de gözlerin yaşardığı anlar olarak hafızlarda yer aldı. Evet, bu yalnızca bir sahne açılışı değil; sözün, güvenin ve hayalin buluşmasıydı. Ergani'de açılan sahnede yarın nice küçük Sidra'lar rol alacak, tiyatro perdesi onların hayallerini süsleyecek. Teşekkürler Sidra. Teşekkürler Tamer Karadağlı. Bizlere bir kez daha hatırlattığınız için: Bir mektup, bir hayali; bir hayal ise koca bir geleceği değiştirebilir.