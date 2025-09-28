Anadolu'daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı'nda 2021 yılından bu yana yürütülen çalışmalar tarihin yeni bir kapısını daha araladı. Daha önceki sezonlarda sekizgen gövdeli bir kümbet kalıntısı ile birlikte sandukalı mezarlar ve akıt tipi mezar odalarının gün yüzüne çıkarıldığı alanda, bu kez tuğladan kare gövdeli yeni bir kümbete ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Selçukluların Anadolu'daki ilk izlerinden biri daha gün ışığına kavuştu" diyerek şu paylaşımı yaptı:

'Ani Ören Yeri'nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu. Anadolu'daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı'nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu'daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum." Öte yandan uzmanlar kümbetin Anadolu'daki Türk İslam dönemine ait ilk kümbet olabileceğini belirtiyor.



AFGAN KIZI'NIN FOTOĞRAFÇISI GELDİ

Bir fotoğraf bazen yalnızca bir kare değil, tüm bir çağın hafızasıdır. Steve McCurry'nin Afgan Kızı da işte böyle bir imge. Bakışında savaşın, göçün ve insanlığın ortak acısı saklı olan kızın fotoğrafı halen hafızalardaki yerini koruyor, hem de savaşın acı bir sembolü olarak. O ölümsüz kareyi çeken McCurry, İstanbul'a geldi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı, 212 Photography Istanbul kapsamında yarın akşam Pera Müzesi'nde söyleşiye katılacak. Anne Morin moderatörlüğünde gerçekleşecek "Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler" başlıklı söyleşide McCurry, yarım yüzyılı aşan kariyerinin izinde fotoğrafın etik, estetik ve hikâye anlatıcılığına dair birikimini sanatseverlerle paylaşacak. Özellikle fotoğraf meraklıları kaçırmasın.



ARA TATİLİN KRALI BELLİ OLDU

Malum son dönemde hangi filmin ne zaman vizyona girdiğiyle ilgili bir kaygı yaşamıyor sinemacılar. Çünkü zaten seyirci yok. Önceden hatırlayın, vizyon tarihi kapmak için birbirleriyle yarışırlardı. Günümüzde sadece sömestr ve ara tatil dönemi sinemacılar için cazip bir seçenek olarak kaldı. O haftanın da en iddialı filmi belli oldu:

Kral Şakir Dünyalar Karıştı. Gişe rekorları kıran animasyon serisi Kral Şakir'in yeni macerası 7 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Varol Yaşaroğlu tarafından hayata geçirilen, senaryoyu da yazan Haluk Can Dizdaroğlu'nun Berk Tokay ile birlikte yönettiği film, yeni karakterler, çarpıcı görsel efektler ve şaşırtıcı olay örgüsüyle hem küçük yaşta seyircinin hem de yetişkinlerin kalbini kazanacak.



BİRİKİMLERİNİ GENÇLERE AKTARACAK

Müzikte başarı hikâyelerine bir yenisi daha eklendi. 1989 yılında Adana'da dünyaya gelen Ahmet Uçak henüz 19 yaşında kurduğu müzik stüdyosunda yaptığı işlerle dünyaca ünlü markalarla işbirliği yapmasıyla dikkat çekti.

Kenan Doğulu, Teoman ve Sezen Aksu başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok önemli sanatçısıyla çalışma fırsatı bulan genç müzisyen, Türkiye'nin önde gelen reklam müziği bestecilerinden biri olmayı başardı. Reklam dünyasındaki işleriyle prestijli ödüller kazanan Uçak şimdi özellikle reklam müziği sektöründe edindiği bilgi ve deneyimlerinin bünyesinde yer aldığı bir akademide genç meslektaşlarına rol model olmaya hazırlanıyor.