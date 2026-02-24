İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) önce 54. İstanbul Müzik Festivali programını ardından da 33. İstanbul Caz Festivali programını açıklayarak, geri sayıma geçti. Bu yıl 11-25 Haziran tarihleri arasında "Anın İçinde" temasıyla düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies gibi solistlerin aralarında olduğu 80'in üzerinde sanatçı ve topluluğu izleyiciyle buluşturacak. Efruz Çakırkaya'nın direktörlüğünü üstlendiği festivalin Onur Ödülü besteci Turgay Erdener'e, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise efsanevi piyanist Maria João Pires'e verilecek.

Bu festival bitecek ama müzik susmayacak, çünkü 30 Haziran–13 Temmuz arasında 14 gün boyunca bu kez şehri caz melodileri saracak. 200'e yakın sanatçı 10'dan fazla mekânda izleyici karşısına çıkacak. Açılışı 30 Haziran'da Harbiye Açıkhava'da Marcus Miller yapacak. Üstelik sıradan bir konserle değil; doğumunun 100. yılında ustası Miles Davis'e saygı duruşu niteliğindeki "We Want Miles!" projesiyle.

1 Temmuz'da sahne, Thee Sacred Souls'un... Grup, Türkiye'de ilk kez yine Harbiye'de dinleyiciyle buluşacak. 2 Temmuz'da ise sahne sırası bir efsanede: Robert Plant. Saving Grace ve Suzi Dian ile birlikte sahneye çıkacak olan Plant, rock tarihinden bugüne uzanan köprüyü bir kez daha kuracak. Grammy ödüllü Arooj Aftab, Brezilya müziğinin dünyaya açılan yüzlerinden Mari Froes, Veronica Swift gibi isimlerin sahne alacağı programı hazırlayan Festival Direktörü Harun İzer'in sözleri önemli:

"Dünyanın giderek içine kapandığı, çatışmaların arttığı bir dönemde farklı kültürleri ve ifade biçimlerini bir araya getirmek de zorlaşıyor. Halbuki birbirimizi dinlemezsek, duymazsak, nasıl anlayabiliriz? İstanbul Caz Festivali'nde elimizden geldiğince bu farklı sesleri ahenk içinde buluşturmaya çalışıyoruz."

Hakikaten... Müziğin birleştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.



AKM'DE RAMAZAN COŞKUSU

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda "Ramazan Vakti Mehter Ahengi" konseriyle sanatseverleri fetihten günümüze uzanan eserlerle kadim bir müzik yolculuğuna çıkardı. Sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer'in üstlendiği ve Mehterbaşı Şükrü Alkan komutasındaki topluluk mehterin disiplinli yapısını Ramazan'ın zarafetiyle buluşturarak Ramazan'a özel ilahiler, nefesler ve geleneksel eserleri seslendirdi.

Osmanlı'da hem ordunun hem de halkın nabzını tutan mehterin, sadece bir askeri bando değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve neşenin de sesi olduğuna vurgu yapan konser, on bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi iklimine uygun şekilde, müziğin birleştirici gücüyle kadim kültürü yeniden hatırlattı. Öte yandan bu akşam yüzyıllık kadim Mevlevî geleneği dijital sanatın sunduğu imkanlarla buluşarak yeni bir deneyim alanına taşınacak.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Sema Mukabelesi Deneyimi sunacak. Ayrıca AKM Tiyatro Salonu, 26 Şubat'ta "Nişaburek Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler" konserine 28'inde ise Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu tarafından icra edilecek "Kürdilihicazkâr Faslı" konserlerine ev sahipliği yapacak.



BİR FOTOĞRAF YOLCULUĞU

Sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin gururu İstanbul Modern, yeni bir sergiye davet ediyor sanatseverleri. Hali hazırda çok yönlü sanatçı Semiha Berksoy'un en kapsamlı sergisi olarak nitelenen 'Tüm Renklerin Aryası'; ana sergi mekânında sergilenmeye devam ederken, fotoğraf bölümünde de "Panorama: Hayaller ve Yerler" isimli sergi açıldı.

Yeni binadaki ilk grup fotoğraf sergisi olma özelliği taşıyan sergi, farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010'lardan itibaren ürettiği yapıtları kapsamlı bir seçkiyle sunuyor. Müzenin birinci katındaki galerileri bir araya getiren sergi; düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri aracılığıyla, dünyayla kurduğumuz ilişkileri yeniden düşünmeye davet ediyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern'in artistik direktörü Çelenk Bafra ve fotoğraf küratörü Demet Yıldız Dinçer'in üstlendiği sergi, 18 Ekim'e kadar sürecek.