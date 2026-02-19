Türkiye’yi tanıtan dizilere destek: Bölüm başına 100 bin dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk dizilerinin yakaladığı başarı sayesinde Türkiye'nin dünyanın en çok dizi ihraç eden ülkeleri arasında yer aldığını anlattı. Ersoy, Türk dizilerini tanıtım ve turizm stratejisinin merkezine alan yeni vizyonlarını ve bu doğrultuda atmayı planladıkları adımları kamuoyuna açıkladı. Dizi sektörünün yaklaşık 170 ülkede bir milyara yakın insana ulaştığını dile getiren Ersoy, Türkiye'nin satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline geldiğini söyledi. Sektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir eşiği geride bıraktığını belirten Ersoy, Türk dizilerinin aynı zamanda dünyanın en büyük Türkçe kursu niteliği taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu: "Binlerce kilometre uzaktaki farklı kültürlerden insanların Türkçe kelimeler kullanması, Türkçe öğrenmeye çalışması, çocuklarına Türkçe isimler vermesi, dizilerimizi izleyenlerin ülkemize gelmek istemesi bu sektörün ne denli derin ve kalıcı etkiler oluşturabildiğinin göstergesidir. Bu denli hızlı büyüyen, ihracat rekorları kıran ve küresel ölçekte etki alanını her geçen gün genişleten böylesi bir sektörün eski kalıplar içinde değerlendirilmesi doğru olmaz. Bunlardan sıyrılmamız; kültür ve turizm sahasında ülkemize bugünden bile daha fazla fayda sunmasını sağlayacak adımları atmamız gerekiyor. İnsanlar bir hikâyenin parçası olmak, bir duyguyu yerinde deneyimlemek istiyor. Elimizdeki veriler ve küresel örnekler de 'ekran turizmi' kavramının geçici bir trendden öte, ülkelerin yumuşak güç unsuru olarak kullandığı devasa bir stratejik alana dönüştüğünü gösteriyor." Desteklerin, dizi çekimlerinin turizm stratejisinde öne çıkan destinasyonlarda yapılmasını teşvik edeceğini ve dünyaca tanınan oyuncularımızı diziler üzerinden birer turizm elçisine dönüştüreceklerini vurgulayan Ersoy, sahillerden tarihi eserlere, gastronomiden sağlık, doğa ve kış turizmine kadar pek çok değerin dizilerde daha görünür hale getirileceğini söyledi.

DESTEK ALMA ŞARTLARI

Yeni sistemde destek otomatik olmayacak; yapımların turizm ve kültürel katkı kriterlerine göre değerlendirilmesi planlanıyor. İncelenecek başlıca ölçütler şöyle:

■ Türkiye'nin tanıtımına katkı düzeyi

■ Türkçenin yaygınlaşmasına etkisi

■ Yayınlandığı ülke sayısı

■ Turizm hedef pazarlarla uyum

■ İzlenme ve reyting verileri

■ Uluslararası satış geliri Türkiye'de ortalama 120 dakika yayınlanan bölümlerin yurt dışına 40-45 dakika olarak satıldığı hatırlatılarak hesaplamanın Türkiye'deki yayın bölümü üzerinden yapılacağı belirtildi. Yurtdışı bölüm karşılığı destek miktarı yaklaşık 33 bin dolar seviyesine denk gelecek.