Yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden yeteneklere biri daha eklendi. Antalya Devlet Konservatuvarı Kontrabas Bölümü mezunu olan Sercan Alban, 5 yıldır yaşamını sürdürdüğü İrlanda'da ülkenin en köklü ve ikonik müzik gruplarından biri olan Aslan ile sahne almaya başladı.

Kontrabas sanatçısı Alban, grubun yeni albümünde yer alan "A Hand To Hold" adlı şarkıda perdesiz bas gitar ve piyano icrasıyla da dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra sanatçı, İrlanda'da düzenlediği klasik kontrabas resitalleri ile de klasik müzik tutkunlarının karşısına çıkmayı sürdürüyor.

Kariyerine Avrupa'nın farklı noktalarında sayısız klasik müzik konseriyle başladıktan sonra Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde prestijli konser salonlarında sahne alan sanatçının, 1982'de kurulan ve İrlanda'nın en çalışkan rock grubu diye tabir edilen Aslan'la çalışmaya başlaması kariyerinin yeni zirvesi... "Crazy World", "This Is", "Where's the Sun?" gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Aslan, yalnızca İrlanda'da değil, uluslararası alanda da büyük bir hayran kitlesine sahip. Alban'ın Aslan ile gerçekleştirdiği bu iş birliği, hem Türk hem İrlanda müzik çevrelerinde heyecanla karşılanıyor. Bu gelişme, sanatçının uluslararası kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olmanın yanı sıra, farklı kültürlerden gelen müzisyenlerin bir araya gelerek ortak bir müzik dili yaratabildiğinin de güçlü bir örneği. Tebrikler Alban...



OTUZ YILLIK YOLCULUĞA DERİN BİR NEFES

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, heykeltıraş Ayla Turan'ın 30 yıllık sanat serüvenini bir araya getiren "Ayla Turan Retrospektif" sergisine ev sahipliği yapıyor. Levent'te sanatseverlerle buluşan seçkide, sanatçının mermer, bronz, tahta ve polyester gibi farklı malzemelerle ürettiği 56 eseri yer alıyor. Turan'ın ifadesiyle bu sergi, "eski albümleri karıştırmak gibi."

Otuz yıl boyunca hep ileriye baktığını söyleyen sanatçı, ilk kez durup geriye baktığını belirtiyor. Her bir eserin taşıdığı duygunun hâlâ taze olduğunu vurgulayan Turan, farklı zamanlarda üretilmiş çalışmaların bugün aynı sahnede buluşmasını "Benim dünyam, benim sahnem" sözleriyle anlatıyor. Retrospektif, yalnızca geçmişe dönük bir hatırlama değil; aynı zamanda geleceğe doğru alınmış derin bir nefes. Sanatçının deyişiyle bu sergi, "koşmaya devam etmenin bir durak noktası." Geçmişin tanıklığını bugüne taşıyan bu seçki, 11 Mayıs'a dek ziyaret edilebilecek.



YOĞUN İSTEK ÜZERİNE YENİDEN

Türk tiyatrosunun efsane ismi Şener Şen sahnelere uzak kalamadı. Hatırlarsanız, 2017'de yaklaşık 40 yıl aradan sonra Zengin Mutfağı oyunuyla sahneye çıkmış ve 8 yılda 400'den fazla oyunla oynayarak 2025 Haziran'ında son kez selamlamıştı seyircisini.

Şen, Zengin Mutfağı'yla yoğun istek üzerine tekrar seyirciyle buluşuyor. Zengin Mutfağı, 15 ve 30 Mart'ta Ayazağa'da bulunan kültür sanat merkezinde sahnelenmeye başlayacak. Şen, ilerleyen aylarda da İstanbul'un dışında, Ankara, Antalya ve İzmir de sahnelenecek oyunlarla yeniden seyirci karşısına çıkacak.



SEVERCAN KARDEŞLER MÜZİKALDE

Ünlü oyuncu Volkan Severcan, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB), sahneleyeceği "Kiss Me Kate" müzikaliyle opera sahnesine çıkacak. Yarın ilk kez perde açacak eserin rejisini ise Severcan'ın kardeşi Bora Severcan üstleniyor.

Shakespeare'in Hırçın Kız oyununu sahnelemeye hazırlanan bir tiyatro topluluğunun sahne önü ve sahne arkasında yaşadığı eğlenceli karmaşayı anlatan eserde Severcan, Fred Graham rolüyle sahnede olacak. Ünlü tenor Hakan Aysev'in de kadrosunda yer aldığı, 3 ve 5 Mart'ta Mersin'de sahnelenecek müzikalin İstanbul turnesini dört gözle bekliyorum.



TIP ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

İstanbul Armoni Koro ve Orkestrası geçtiğimiz günlerde önemli bir sosyal projeye imza attı.

Gecenin en ilgi çekici kısmı ise iş dünyasının başarılı ismi Rauf Kunt'un sahneye çıkarak Coşkun Sabah'ın Anılar şarkısını seslendirmesi oldu. Kunt ayrıca, ihtiyaç sahibi tıp öğrencilerine burs için destek oldu.



PARA SESSİZLİĞİ SEVER

Oyuncu Taner Rumeli, sanat aşığı çıktı. Sanat danışmanlığını Arzu Gündoğdu'nun üstlendiği Nişantaşı'ndaki galeriyi gezen Rumeli, Gündoğdu'dan bilgiler aldı. Eşinin de resimle ilgilendiğini söyleyen oyuncunun, şöhret ve zenginlikle ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

Rumeli, "Herkes şöhreti kaldıramaz. Ama her şöhretli olan da çok zengin olamaz. Zengin olmak sınırsız özgürlük verir ama şöhretken o kadar da özgür değilsin. Para sessizliği sever" diyerek konuya farklı bir perspektif kazandırdı.