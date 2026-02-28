Johann Wolfgang von Goethe'nin üzerinde 60 yıl çalıştığı başyapıtı 'Faust' Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Alman edebiyatının zirvesi kabul edilen ve dünya tiyatro tarihinin en etkili metinlerinden olan eser Zehra Aksu Yılmazer'in çevirisi, Ali Berktay'ın uyarlaması ve ödüllü yönetmen Ayşe Emel Mesci'nin rejisiyle sahneleniyor. Ruhunu şeytana satan Faust karakteri üzerinden modern insanın parçalanmış dünyasını anlatan oyun İstanbul'a turneye geldi.

Sanayi Devrimi sonrası ruhsal dönüşüm yaşayan insanın bilgi, iktidar ve anlam arayışını merkezine alan oyun; yarın akşam, 1, 7 ve 14 Mart'ta saat 14.00'te ve 6, 7, 13 ve 14 Mart'ta saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Devlet Tiyatroları'nın iki genel müdür yardımcısı Emre Başer (Faust) ile Sükun Işıtan'ın (Mefisto) başrollerinde yer aldığı oyun kalabalık oyuncu kadrosuyla ve prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Ben de İstanbul'a turneye gelen bu görkemli oyunu takip edip daha sonra detaylı şekilde ele alacağım.



İDSO iki güçlü ismi buluşturuyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, konserlerine Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki Türk Telekom Opera Salonu'nda yoğun ilgi eşliğinde devam ediyor. Topluluk, bu kez İngiltere'nin köklü müzikal mirasını yansıtan özel bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İngiliz şef Nicolo Umberto Foron yönetimindeki orkestra, konserin ilk bölümünde İngiliz ulusal müziğinin en önemli bestecilerinden Edward Elgar'ın Viyolonsel Konçertosu'nu seslendirecek.

Güçlü dramatik yapısı ve derin lirizmiyle öne çıkan eser, Londra Senfoni Orkestrası'nın solo çellisti David Cohen'in etkileyici yorumuyla hayat bulacak. 6 Mart akşamı AKM'de gerçekleşecek konserin ikinci bölümünde ise klasik dönemin en önemli bestecilerinden, 'Senfoninin Babası' olarak anılan Joseph Haydn'ın 104 numaralı Re Majör Senfonisi dinleyiciyle buluşacak. Bestecinin Londra'da kaleme aldığı ve bu nedenle 'London' adıyla da anılan son senfonisi, görkemli finaliyle gecenin doruk noktasını oluşturacak.



Spor Filmleri Festivali'nde geri sayım

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenerek spor ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali (ISFF), ikinci yılında izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın öncülüğünde hayata geçirilen festival 26–29 Mart tarihleri arasında İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleşecek.

35 ülkeden 100 başvuru alan festivalde Kurmaca Kısa Film ve Belgesel Film yarışmalarının finalistleri açıklandı. Kanada'dan Filipinlere farklı coğrafyalardan gelen yapımlar, sporun yalnızca fiziksel bir rekabet değil, aynı zamanda kişisel ve toplumsal dönüşüm alanı olduğunu hatırlatan filmler arasında Antony Petrou'nun yönettiği, erkek egemen bir boks salonunda kendini kabul ettirmeye çalışan genç bir kızın cesaret hikâyesini anlatan İngiltere yapımı The Fight da yer alıyor.



Global Design Forum İstanbul'da

Londra Tasarım Festivali bünyesindeki Global Design Forum, 13-16 Mayıs'ta forum oturumları ve şehir geneline yayılan etkinliklerle İstanbul'da ilk kez düzenlenecek. Uluslararası ve yerel tasarımcıları, sanatçıları ve düşünürleri Topkapı yerleşkesinde bir araya getiren program, iki günü 'Worlds in Contact' temalı forum olmak üzere toplam dört gün sürecek.

Forum'un artistik direktörlüğünü ise daha önce Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden Melek Zeynep Bulut üstlenecek. 2023 Londra Bienali'nde Türkiye'yi temsil ettiği 'Açık Yapıt' adlı eseriyle pek çok ödül kazanan Bulut, Londra Tasarım Bienali 2025 edisyonunda 'The Recursion Project: Levh-i Mahfuz' isimli eserini sanatseverlerin beğenisine sunmuştu.