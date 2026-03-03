Rock tarihinin 60 yıllık devi Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek konser öncesi, Türkiye'ye özel bir video mesaj gönderdi. Grubun efsanevi vokalisti Klaus Meine, imza beresi ve zamansız sahne stiliyle kayıt stüdyosundan kamera karşısına geçerek Türk hayranlarına şöyle seslendi:

"Merhaba Türkiye! Ben Scorpions'tan Klaus Meine. 24 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Sakın kaçırmayın çünkü sizi kasırga gibi sallayacağız!"



2026 Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

1995'ten bu yana verilen SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, 2026 itibariyle yeni bir kimliğe büründü. Adı Actor Awards (Oyuncu Ödülleri) olarak değişen ödül töreni bu yıl da sinema ve televizyonun dev isimlerini bir araya getirdi.

Gecenin en büyük ödülü olan En İyi Film Kadrosu ödülünü, yönetmenliğini Ryan Coogler'ın üstlendiği 'Sinners' kazandı. Coogler, ödül tarihinde iki kez bu kategoride kazanan ilk yönetmen olarak tarihe geçti. Filmin başrol oyuncusu Michael B. Jordan, kaçakçı ikizleri canlandırdığı performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilirken; sahnedeki konuşmasında, kendisini izleyerek ödüllendiren meslektaşlarına teşekkür etti. Törende En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise Hamnet'in başrolü Jessie Backley kazandı.



Hindistan'daki kukla festivalinde ülkemizi temsil ettiler

Uluslararası kukla festivallerinde Türkiye'yi temsil eden Uçaneller Kuklaevi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi merkezli gerçekleşen 22. Uluslararası Ishara Kukla Festivali kapsamında Hindistan'da sahne aldı.

Ekip, 'Taş' adlı oyunla hem Chandigar'da hem de Yeni Delhi'de izleyiciyle buluştu.



'Hayatın Renkleri' sergisi sanatseverlerle buluştu

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan eserleri sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri'nin 'Hayatın Renkleri' isimli yeni seçkisi, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde İş Bankası Lüleburgaz Şubesi'nde izlendi. Saip Tuna, Melâhat Üren, Eşref Üren, Hüseyin Avni Lifij, Abidin Dino, Şükriye Dikmen, Fikret Muallâ Saygı,

Leyla Gamsız Sarptürk, Nurullah Berk, Mustafa Ata, Nuri Abaç ve Maide Arel'in figüratif anlatımı farklı dönem ve üslup yaklaşımlarıyla ele aldıkları eserleri, sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ziyaretçilere anlattı. Büyük beğeniyle takip edilen sergi kapsamında çocuklara yönelik sanat atölyesi de düzenlendi.



İFSAK Kısa Film Festivali 32. kez kapılarını açıyor

Türkiye'nin en köklü kısa film etkinliklerinden biri olan İFSAK Kısa Film Festivali, 32'nci yılında sinemanın güncel tartışmalarına alan açan güçlü programıyla izleyiciye sunuluyor.

Gösterimler 9-15 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek. En iyi kısalar ise 391 film arasından seçilecek.