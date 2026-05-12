‘Filmlerinizi Türkiye’de çekin’

79. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirilecek ‘Türkiye Invites You’ Resepsiyonu, sinema dünyasının seçkin isimlerini ağırlayacak. Sinema Genel Müdürü Birol Güven etkinliklerle ilgili “Amacımız dünya sinemacılarına neden Türkiye’nin çok önemli ve avantajlı bir film lokasyonu olduğunu anlatmak, onları Türkiye’ye davet etmek” dedi.

79. Cannes Film Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde gerçekleştirilecek 'Türkiye Invites You' Resepsiyonu, uluslararası sinema dünyasının seçkin isimlerini ağırlayacak. Etkinliklerde; Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel, Sinem Ünsal gibi oyuncular da uluslararası konuklarla buluşacak.

DAVET EDECEĞİZ

15-16-18 Mayıs'ta gerçekleşecek etkinlikler için Sinema Genel Müdürü Birol Güven şöyle konuştu: "Cannes'daki etkinliklerin tek amacı dünya sinemacılarını Türkiye'ye davet etmek. Onlara neden Türkiye'nin çok avantajlı bir film lokasyonu olduğunu anlatmak, şehirlerimizi tanıtmak.

Son bir yılda TGA için gerçekleştirdiğimiz mikro dramalar, Türkiye'nin eşsiz film lokasyonlarını anlatıyor. Orada bu lokasyonları göstereceğiz. Cannes'a bu dramalarda rol alan ve alacak starlarımızla birlikte dünya sinemasının önde gelen isimlerini Türkiye'ye davet etmeye gidiyoruz."

TÜRKİYE'NİN FİLM LOKASYONLARI TANITILACAK

Resepsiyonda Türkiye'nin uluslararası yapımlara sunduğu güçlü prodüksiyon altyapısı, deneyimli sektör yapısı, teşvik imkanları ve film lokasyonları tanıtılacak.

Kültürel mirasımız olan Türk gastronomisinin zenginliğini vurgulayacak Türk yemeklerinden oluşan menüyü, uluslararası konuklar Türk yıldızlar ile birlikte tadacak.