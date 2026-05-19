Dünya sahne sanatlarının en prestijli topluluklarından Cirque du Soleil'in İstanbul'a görkemli dönüşüne sayılı günler kaldı. 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan ünlü topluluk, merakla beklenen OVO gösterisiyle 21–24 Mayıs tarihleri arasında Ataşehir'deki spor salonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu gösteri Cirque du Soleil'in Türkiye'ye dönüşüyle değil, aynı zamanda bir Türk sanatçının dünya çapındaki bu dev prodüksiyonda ülkesinde sahne alacak olmasıyla da özel bir anlam taşıyor. Nitekim, 25 farklı ülkeden gelen 100 kişilik dev bir ekiple sahnelenen gösteride, insan bedeninin sınırlarını zorlayan performanslara imza atan 53 sanatçı arasında Türk sanatçı Emir Buhari de yer alıyor. Denizli'den başlayıp dünya sahnelerine uzanan hikâyesiyle 2023'te dâhil olduğu topluluğun 17 yılda 10 milyondan fazla izleyiciyle buluşan OVO isimli büyük prodüksiyonun bir parçası olan Buhari, yıllardır dünyanın farklı ülkelerinde sürdürdüğü kariyerinin ardından ilk kez kendi ülkesinde seyirci karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor.

Buhari, "21 yıl sonra Türkiye'de ilk kez sahne alacağım için heyecanlıyım. Uzun zamandır dünyanın farklı sahnelerinde performans sergiliyorum ama kendi ülkemde sahneye çıkmak benim için bambaşka bir anlam taşıyor" sözleriyle heyecanını dile getiriyor. Cirque du Soleil'in böceklerin renkli ve yerçekimsiz dünyasını anlattığı OVO'da gözünüz çemberle break dans yapan bir sivrisineğe takılırsa, işte o kişi Emir Buhari... Şimdiden en büyük alkışlar sana...

ANADOLU SERGİLERİ SAMSUN'DAYDI

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri'nin 'İlk Adım 107. Yılında' başlıklı seçkisi, hafta sonunda İş Bankası Çarşamba Şubesi'nde ziyarete edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına odaklanan sergide, Doç. Dr. Ayşe Köksal, Feyhaman Duran'ın Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden biri olan 'Kalpaklı Atatürk' portresiyle birlikte Nusret Karaca, Ziya Duru, Mehmet Aksoy ve Şadi Çalık gibi usta sanatçılarımızın portreleri, heykel ve rölyefleri hakkında bilgi verdi.

OSMAN HAMDİ BEY NEW YORK'TA

Ünlü ressamımız Osman Hamdi Bey'in yalnızca Türk resim tarihinin değil, dünya sanat tarihinin de merkezî figürlerinden biri olduğu bir kez daha tescillendi. Dünyanın en köklü sanat kurumlarından The Metropolitan Museum of Art (The Met) 12 Haziran'da New York'ta açılacak Orientalism: Between Fact and Fantasy sergisinde odağını bu kez Osman Hamdi Bey'e çeviriyor.

The Met'in oryantalizm temalı ilk büyük sergisi olma özelliğini taşıyan seçkide, Osman Hamdi Bey'in nadir görülen eserleri, Fransız ressam Jean-Léon Gérôme ve dönemin diğer önemli sanatçılarının yapıtlarıyla birlikte izleyici karşısına çıkacak. Yaklaşık 180 eseri bir araya getiren sergi; resimden fotoğrafa, mimariden tekstile uzanan geniş bir seçkiyle oryantalizmin tarihsel izini sürüyor.

AMERİKA'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

ATV dizisi Kuruluş Orhan'da rol alan Bennu Yıldırımlar'ın başrolünde olduğu, New York'ta yaşayan Türk asıllı yönetmen Can Karayalçın'ın yazıp yönettiği kısa film 'Ankara 1979' Amerika'dan ödülle döndü.

Hollywood'un sembol mekanlarından Chinese Theatre'da düzenlenen 26. Beverly Hills Film Festivali'nde uluslararası prömiyerini yapan Ankara 1979, hemen ardından ABD'nin en köklü ve saygın sinema etkinliklerinden biri olan 56. USA Film Festivali'nde kategorisindeki büyük ödül olan 'Student Award'un sahibi oldu.