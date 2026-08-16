Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri insanların gerçekten ne yaşadığından çok, yaşadıklarını nasıl gösterdiği önem kazandı. Herkes gittiği etkinliği, yediği yemeği paylaşarak "Oradaydım" deme yarışında. Bir deneyim yaşamaktan öte başkalarını kıskandırmak, el aleme hava atmak için gösterilen bu çaba gerçekten can sıkıcı bir hal aldı.

Çin'de başlayan yeni bir trend, bu gösteriş yarışını bambaşka bir noktaya taşıyor. Şöyle ki, konsere gitmeye vakti ya da imkânı olmayanlar, artık bunun için kendilerini yormuyor. Para verip başka birini konsere gönderiyorlar. Bayağı sanat etkinliklerine gitmesi için adam kiralanıyor.

'BEN DE BURADAYIM'

Kiralanan kişi sahnenin önüne kadar gidiyor, müşterinin sosyal medya profilini telefon ekranında açıyor ve başlıyor fotoğraf çekmeye... Ya da kendi çektiği ambiyans videolarını müşteriye gönderiyor. Böylece müşteri, aslında hiç gitmediği konserdeymiş gibi paylaşım yapabiliyor. Müşteri de bunu sosyal medyada paylaşıp "Ben de buradaydım" diyebiliyor. Yani artık konser bileti değil, konserde bulunmuş olmanın dijital kanıtı satın alınıyor. Üstelik işin fiyatı da öyle ulaşılmaz değil, paylaşım başına 50 ila 100 yuandan başlayan rakamlar söz konusu. İş öyle bir noktaya gelmiş ki bazı kişiler aynı anda iki telefon kullanarak farklı müşterilerin hesaplarına fotoğraf yüklemesi yapabiliyor. İşin en ironik tarafı ise bunun bir tür sosyal medya hizmeti olarak görülmesi. Çünkü sosyal medyada önemli olan gerçekten orada olmak değil; takipçilerin sizi orada sanması, yani bir nevi hava atmak... Önceden takipçi ve beğeni satın alınıyordu, şimdi direkt deneyim kiralamak söz konusu...

ANI DEĞİL FOTOĞRAF BİRİKTİRİYORUZ

İnsanlar neden konserin kendisine değil, konserde çekilmiş fotoğrafa ihtiyaç duyar onu da anlamıyorum. Sanatçının sesini canlı dinlemeden, şarkılara eşlik etmeden, kalabalığın coşkusunu yaşamadan, hatta mekânın kapısından bile geçmeden "unutulmaz gece" yaşanmış oluyor. Önceden anı biriktirirdik şimdi anı biriktirmeden fotoğraf biriktirmeye başladık. Şimdilik konserlere sevdiğimiz sanatçıları dinlemek, o anı canlı kanlı yaşamak için gidiyoruz. Ülkemizde henüz böyle bir hizmet yok ama yakında tüm dünyaya yayılır. Siz konser izlerken etrafınızda üç dört telefonla fotoğraf çekip sosyal medyaya yüklemeye çalışanları görürseniz şaşırmayın.

TARİHİ KİLİSEDE OSMANLI MÜZİĞİ

Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, tarihi 16. yüzyıla uzanan Vlahsaray-Panayia Paramithia Kilisesi'nin avlusunda özel bir müzik etkinliğine imza attı. Konserde, Derya Türkan Ensemble dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul kemençesinde Derya Türkan, kanunda Serkan Halili, tanbur ve lavtada Nikos Papageorgiou yer alırken, vokalde Dilek Türkan ve Çağlar Fidan gruba eşlik etti.

RENK VE IŞIK BİR ARADA

Arkas Sanat ile Centre Pompidou arasında yürütülen beş yıllık işbirliği programı kapsamında gerçekleştirilecek 10 serginin ilki, Lucien Arkas Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Merkez, 26 Eylül'de 'Lumina: Renk ve Işık Sanatı' başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Renk ve ışığın modern ve çağdaş sanattaki etkisine odaklanan sergi, İzmir'de uluslararası ölçekte yeni bir sanat deneyimi sunacak. Anna Hiddleston ve Noémie Fillon küratörlüğünde hazırlanan sergi, modern ve çağdaş sanatın görme biçimleriyle kurduğu ilişkiyi algı, mekân, hareket ve izleyici deneyimi üzerinden ele alıyor.

TURNE SONA ERDİ

Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20'nci yılını kutladığı 'Müziğin Sihri' temalı turnesini tamamladı. Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestra 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin ve Avrupa'nın prestijli konser salonlarında ve festivallerinde binlerce kişiye müzik dolu bir deneyim yaşattı.