MERVE YURTYAPAN

Ünlü manken Tülin Şahin, 22 yıldır İstanbul'da yaşayıp uluslararası top modellik kariyerini sürdürüyor. Dünyanın en iyi ve en güzel 50 top model listesine seçilen ve Sivaslı Cindy olarak anılan Şahin, Türkiye'deki sayılı mankenlerden biri olarak hala podyumlardaki yerini koruyor.

Şahin ile geçtiğimiz günlerde atv'nin dijital kanalında yayınlanan Bi Maniniz Yoksa programı için bir araya geldim. Tabii ki konumuz modellikti. Uzun yıllardır güzellik yarışmalarına katılan isimler, neredeyse hiç podyuma çıkmadan ekranlara adım atmak istiyor. Şahin, herkesin oyunculuğa geçiş olarak bu işi kullandığını belirtip şunları söyledi:

"Son 4 senedir Miss Turkey'de jüri üyeliği yapıyorum. Her yıl 60 bin kız başvuru yapıyor ve onları eleyip 25 yarışmacıya düşürüyoruz. Sonra bir bakıyoruz derece alan isimlerin hiçbiri modellik yapmıyor. Burası oyunculuk yarışması değil ki. O zaman hem mankenlik yapmak isteyen kişilerin önüne geçiyorlar hem de konservatuvar öğrencilerinin hakkını yemiş oluyorlar."







ÇOK ÇALIŞMAK GEREKİYOR!

Türkiye'de mankenlik anlayışının da doğru olmadığını belirten Şahin, "Yurt dışında Naomi Campbell 53 yaşında ve hâlâ podyuma çıkıyor. Çünkü o model ve ölene kadar bu işi yapacak. Türkiye'de de Çağla (Şıkel) ve ben işimizi yapmaya devam ediyoruz. Podyuma çıkmayı çok seviyoruz. Geçenlerde bir defilede birlikte çalıştık. Podyuma çıkmadan önce ellerimizi tuttuk buz kesilmişti, bacaklarımız titriyordu. Hala aynı heyecanla bu işi yapıyoruz. Çok önemli" dedi.

Mankenlik yapmak için sadece güzel olmanın yeterli olmadığını da belirten ünlü güzel, önemli olanın disiplinli olmak ve çok çalışmak olduğunu söylüyor: "Bu iş için güzellik yetmez. Eğer çalışkan olmazsanız silinip gidersiniz. Böyle çok kişi var.

Sabah 05.00'te kalkıp çekime gitmek durumdasınız. Bir gün içinde birkaç tane çekim olabilir. Oradan oraya koşmanız gerekir ve hepsinde aynı enerjide olmalısınız. Ben bir günde 3 ülkede çekim yaptığımı biliyorum. İşinizi bitirip çantanızı alıp hemen yola çıkarsınız. Ama birçok arkadaş uçak kaçırıyor, çekimlerini erteliyor, böyle olunca da bu işe devam edemiyorlar. Bu iş için çok çalışmak gerekiyor. Ben modelleri olimpiyatlara hazırlanan sporculara benzetiyorum. Aynı disiplinde olmanız gerekiyor" diye konuştu.

Tülin Şahin, modelliği basamak olarak görenlere çok güzel tavsiyelerde bulundu. Umarım gençler Şahin'e kulak verir ve oyunculuk yapmak veya ünlü olmak için bu mesleği seçmezler. Modellik sadece podyumda yürümekten ibaret değil, arkasında büyük bir emek var.







EVDEKİ TÜM İŞLER BENDE

Danimarka'da doğup büyüyen Tülin Şahin, bir çekim için İstanbul'a gelip ardından Türkiye'ye yerleşmeye karar vermişti. Ünlü manken, Türkiye'ye ilk geldiğinde 3 ayda 30 kilo aldığını söyledi: "Akdeniz ülkelerinde biraz daha rahat yaşıyorlar. Danimarka'da doğup büyüdüm, bizim sistem farklı çalışıyor. Türkiye'ye geldiğimde 30 kilo aldım. Danimarka'da çok bisiklete biniliyor ve her yere yürüyorsun. Mankenliğe Paris'te başladım. Orada kruvasanlar, reçeller, çikolatalar yiyorlar ama ne kadar yesen de her yere yürüyorsun. Buradaki formül yediğinden çok yakmak. Ben Türkiye'ye gelince hareketsizlikten kilo aldım. Eskiden şartlar da şimdiki kadar gelişmemiş ti. Biz çekimlerde kapının önünde ne buluyorsak onları yiyorduk. Sonra o kiloları verip kitap yazdım."

Spor ve diyet yapmadan da formda kaldığını anlatan Şahin, ünlülerin evde hiçbir iş yapmadığını düşünenlere en güzel örnek. Evde tüm işleri kendisi yapıyor. Annesi ve kızıyla birlikte yaşayan ünlü manken, "Benim günlerim koşturmalı geçiyor. Yemek, ütü, temizlik hepsi ben de. Bazen komşularım beni cam silerken görünce şaşırıyor" dedi.