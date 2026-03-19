ÖMER KARAHAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte Bozdağ Film Platoları'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada konuşan Emine Erdoğan, iyiliğin medeniyetimizin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, eğitimden afet bölgelerine, çevreden sosyal dayanışmaya kadar uzanan her hayrın kalıcı bir değer taşıdığını ve "sadaka- i cariye" anlayışıyla geleceğe aktarıldığını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının bu köklü merhamet geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcileri olduğunu belirten Erdoğan, iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğine dikkat çekti. Program kapsamında Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Kuruluş Orhan setini de ziyaret eden Emine Erdoğan, oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında platoda gerçekleştirilen sanatsal gösterileri de izleyen Emine Erdoğan'a, Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ve eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ eşlik etti. Emine Erdoğan ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Tarihin ruhunu yaşatan böylesi özel bir atmosferde bizleri samimiyetle ağırlayan Bozdağ Film Platoları ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



ATA TOHUMUNA MERAKI VAR

Elon Musk'ın annesi Maye Musk, İstanbul'daki turuna devam ediyor. Maye Musk, 'Bir Kadın Plan Yaparsa' kitabının lansmanı için geldiği İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. D&R Kanyon'da gerçekleşen etkinliğe katılan Maye Musk, burada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. "Hayattaki en önemli zenginlik sağlıktır" diyen Musk, Türkiye ile ilgili düşüncelerini de paylaştı.

Musk, Türk halkının çok misafirperver olduğunu, İstanbul'u keşfetmek istediğini dile getirdi ve ekledi: "İstanbul'a daha fazla gelip farklı şeyler de görmek istiyorum. Bu arada özellikle Kapadokya'yı çok merak ediyorum." Bu arada Musk, Bebek'te yediği ata tohumu domatese bayıldı. Genetik yapısı laboratuvar ortamında değiştirilmemiş, Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan, doğal yollarla çoğaltılıp nesilden nesile aktarılan yerli tohumlar olan ata tohumu gıdalar üzerine uzun yıllardır merakı olduğunu belirten Maye Musk, Bebek'teki balıkçının sahibi olan Nizam Dursun'un ata tohumu domatesi üzerine uzun süre sohbet etti. Musk, ayrıca arkadaşları ile gittiği balıkçıda ata tohumu domatesin dışında tandırda kalkan ve avokadolu karides yedi.



KADININ LİDERLİĞİ ÖNEMLİ

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 70. oturumunda New York'taki Türkevi'nde yan etkinlik düzenledi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Prof. Dr. Gökalp Öner'in koleksiyonuna ait tezhip ve minyatür eserlerden oluşan serginin açılışını yapmasıyla başladı.

NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş'ın açılış konuşmaları ile başlayan programda Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların liderlik pozisyonlarında temsili henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Ülkelerin kalkınması ve rekabet gücü de buna bağlıdır" açıklamasında bulundu.