ÖMER KARAHAN

Keyfine ve eğlenceye düşkün işadamları şu sıralar hayatlarının en zor günlerini yaşıyor. Uyuşturucu operasyonunun ardından ortalığa saçılan kirli çamaşırlara her gün bir yenisi ekleniyor! Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'de fuhuş odaları oluşturduğu, ünlü ve zenginler için uyuşturucu ve seks partileri düzenlediği ve o anları kayıt altına aldığı ortaya çıkmıştı.

Kasım Garipoğlu'nun günler süren partilerinin ifşa olması, Menderes Utku'nun Club House'ına yapılan baskın ise ünlüler için korkuyu daha da arttırmış. Şimdi de Atakan Irmak'ın haberine göre Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu kullanıp birlikte olduğu kişileri görüntüleyip arşiv yaptıkları iddiası ortaya atıldı. İş dünyasının eğlence sever isimleri, gittikleri her yerde görüntülendiklerini öğrenince resmen tir tir titremeye başladı. "Acaba görüntülerimiz kimlerin elinde?" diye strese girip psikolojisi bozulan isimlerin olduğu konuşuluyor.



BU ÇOCUKLARDAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR

Eram Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü desteğinde gerçekleştirilen rehabilitasyon projesi 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Zaferi' gösterisini gerçekleştirdi.

Yıllardır hem özel gereksinime sahip çocukların hem de ailelerinin yaşadığı zorlukları bir nebze olsun azaltmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Eram Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği Başkanı Barış Özgüney, tiyatro oyunu öncesinde "Bu çocuklarda birbirine sevgi duymayı, hayata saygı duymayı, emek vermeyi, emek verirken mutlu olmayı, şükretmeyi kısacası yaşama sevincini gördüm.

Bizim bu çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Çocuklara çok teşekkür ediyorum. Eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ailelerimize, ERAM'a destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dernekteki bütün sosyal faaliyetler, toplantılar, seminerler, kermesler bu amaç çerçevesinde planlanıp uygulanıyor. Okullardan mezun olan çocuklarımıza küçük atölyeler açıp onlara iş imkanı sunarak para kazanan bireyler haline gelmeleri sağlanıyor, üretime ve hayata adapte edilmelerine yardımcı olunuyor.



AĞIRLAMA SEKTÖRÜ GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEME DÖNÜŞTÜ

Bu yıl 'Ağırlama Sisteminde Ekosistem' temasıyla düzenlenen Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, sektörün tüm paydaşlarını Antalya'da bir araya getirdi.

Organizasyonun kurucusu Gökmen Sözen, "Antalya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm potansiyeline sahip destinasyonlarından biri olarak görüyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte burayı bir dünya turizm başkenti haline getirmek için çalışıyoruz. Ağırlama sektörü artık yalnızca hizmet sunan bir yapı değil; turizm, gastronomi, teknoloji, yatırım ve sürdürülebilirliğin birlikte çalıştığı güçlü bir ekosistem" diyerek açıklamada bulundu.



HERKES ONUN PEŞİNDE

Emel Yıldırım, geçtiğimiz gün Toy Poodle cinsi iki ayağı üzerinde yürüyen bir köpek paylaşımı yaptı. Müzik eşliğindeki videoda Coco isimli sevimli köpeğin hızlı ve figürlü yürüyüşü herkesi kahkahaya boğdu.

Bir videoyla memleketin adeta cast dengesi bozuldu. Oyuncular yıllardır workshop, diksiyon, kamera önü dersi alıyor; Coco ise iki adım atıp sektöre giriş yaptı. Paylaşımı yapan isim Emel Yıldırım olunca iş ciddiye bindi. Müzik giriyor, Coco yürüyüşe geçiyor, sektör "Bu kim?" diye ayağa kalkıyor. Telefonlar susmuyor: Klip, reklam, dizisinema teklifleri... Menajeri yok, ajansı yok ama talep tavan.

Yıldırım, gelen telefonlar atılan mesajlar karşısında şokta... Bu arada Coco, Emel Yıldırım'ın değil, yeğeninin köpeği...



ÖZEL BİR ÇALIŞMA

Murat Kekilli, yeni şarkısı 'Göç'te sürpriz bir düete imza attı. Murat Kekilli ve yapay zeka okuyucusu Kobalt Mavi'nin birlikte seslendirdiği şarkı; Anadolu rock ruhunu teknoloji ile buluşturan özel bir proje olarak dinleyiciyle buluştu.

Yapımcılığını Uğur Kopuz'un yaptığı bu çalışma, dünyada yapay zeka ile oluşturulan bir karakter okuyucu ile biyolojik bir sanatçının aynı müzikal projede yer aldığı özgün bir müzik videosu olma özelliğini taşıyor.