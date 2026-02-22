ÖMER KARAHAN

Ramazan ayı, takvimde bir ay değil; kalplerde açılan bir kapıdır. O kapıdan giren ilk şey ise merhamet... Bu ramazan, iyiliğin yalnızca sözle değil; adımla, emekle ve dokunuşla büyüdüğüne tanıklık ettik.







Uzak bir coğrafyada, sıcak bir öğleden sonra... Mesut Özil, Bangladeş'te çocuklarla futbol oynuyor. Özil, Bangladeş'teki Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslüman mültecilerle TİKA'nın düzenlediği 3. Rohingya Futbol Turnuvası'nda futbol oynadı.







Mesut Özil, Bilal Erdoğan ve TİKA Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu kampta TİKA'nın çok amaçlı eğitim ve kültür merkezini ziyaret etti. Bir pas, bir gülüş, bir gol sevinci...







O anlarda futbol bir oyun olmaktan çıkıyor; umudun dili oluyor. Top ayağa her geldiğinde, çocukların gözlerinde "Ben de yapabilirim" ışığı yanıyor. Çünkü Özil gibi bir idol, onların mahallesine kadar gelmiş. Bir başka coğrafyada, zorlu şartların gölgesinde...







Gamze Özçelik, Sudan'da kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Ramazan yardımları dağıtıyor. Bir torba un, bir paket pirinç ama hepsinden öte unutulmadıklarını hissettiren bir bakış. Ramazan'ın ruhu tam da burada saklı: Paylaşırken küçülmeyen, aksine büyüyen bir insanlık.







Ve yanı başımızda, şehrin kalbinde... Murat Kekilli, İstanbul'da Deniz Feneri aracılığıyla çocuklar için koliler hazırlıyor; içine oyuncaklar koyuyor. Bir oyuncağın çıkardığı ses, bazen bir şarkıdan daha çok iyileştirir. O oyuncaklar, belki de uzun zamandır duyulmayan bir kahkahanın anahtarı oluyor.







Üç hikâye, üç ayrı yer, üç farklı emek... Ama aynı kalp atışı. Ramazan, bize bir kez daha hatırlattı: İyilik, mesafeleri kısaltır. Sahada bir pasla, sofrada bir lokmayla, elde bir oyuncakla... İşte Ramazan'ın asıl bereketi burada. Işığı çoğaltanlar var; sessizce, gösterişsizce... Ve biz biliyoruz ki, dünya tam da böyle anlarda biraz daha yaşanılır oluyor.







BERHUDAR OLUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar adına hazırlanan 'Bu Başarı Türkiye'nin' filminde yer alan sanatçılara ve sporculara teşekkür etti. Filmde sanat, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimler yer almıştı.







Volkan Demirel, motosiklet yarışçısı Bahattin Sofuoğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp, dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Busenaz Çakıroğlu, oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve Orhan Gencebay gibi isimlerin yer aldığı Rumble ajansın hazırladığı filmde dayanışma, birlik ve beraberlik ile yeniden ayağa kalkmanın hikayesi anlatıldı. Bu arada yer alan ünlü isimlerin hiçbiri ücret almadan projede yer aldı.

Berhudar olun.







KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Kulislerde dolaşan bir fısıltı var. Nermin Bezmen'in 'Unutkan Aşk' romanının beyaz perdeye ya da dijital platforma uyarlanması için ciddi bir hazırlık yürütüldüğü konuşuluyor. Projenin arkasındaki isim ise avukat Burcu Mutlugil... Mutlugil'i sadece bir hukukçu olarak tanımlamak eksik kalır. Yazar kimliği, sanatçı temsilciliği ve kültür-sanat projelerine stratejik yaklaşımıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Edebiyat eserlerinin görsel anlatıya taşınması konusunda hassas bir çizgide ilerleyen Mutlugil'in, Bezmen'le birlikte 'Unutkan Aşk'ı ekrana taşıma fikri üzerinde çalıştığı kulislerde konuşuluyor.