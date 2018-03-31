ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Belki hatırlarsınız; geçtiğimiz haftalarda Londra ve New York moda haftaları ve sokak modasından bahsetmiştim.

Modanın merkezi olan bu şehirlerde; arkadaşınla aynı giyinmenin, hatta neredeyse ikiz gibi gezmenin bir akım haline dönüştüğünden söz etmiştim.

'Bizde de bu akıma kendini kaptıranlar olacak mı?' diye merak etmiş ancak buna pek de ihtimal vermemiştim. Çünkü biz eşsiz olmayı çok seviyoruz. Bizde egolar tavan; aynı kıyafeti asla giymeyiz.

Her kıyafetimiz özel tasarım olmalı.

Neyse, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'un ikinci gününde tam da tarif ettiğim gibi iki kıza rastladım; saç kesimleri ve kıyafetleri aynıydı. Bizim kızlar da modadan geri kalmamış tabii.



HERKES GRİLER İÇİNDE

Moda haftasında 'Tarzına bak!' diyebileceğimiz çok fazla kişiye rastlamadım açıkçası.

Ne bahar havasındayız, ne kış.

İnsanlar, çiçekli elbise de giyemiyor, havalı kürklerini de.

Çoğu, ceket ve pantolonlarla maskülen havaya bürünmüştü.

Ağırlıklı renk ise içinden çıkamadığımız havanın sisli rengi olan griydi. Tam bunalım!