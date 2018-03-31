ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

2018-19 sonbahar/ kış koleksiyonlarının sergilendiği, hafta başında başlayan Mercedes Benz Fashion Week İstanbul, dün sona erdi. Hepsini izleyemesem de, izlediğim defilelerden bazılarını sıcağı sıcağına yorumlamak isterim.

Birbirinden farklı şov ve tasarımlarla emin adımlarla ilerleyen moda haftasından notlar:



10'UNCU YIL İÇİN

Raşit Bağzıbağlı moda haftası kapsamında;

10 yıllık tecrübesini yansıttığı koleksiyonunu, Shangri- La Bosphorus Hotel'de tanıttı. Bağzıbağlı'nın 10 yıl içindeki en özel tasarımlarının harmanlandığı koleksiyonu, 70'li ve 80'li yılların izlerini taşıyordu.

O'lea Diamond markasının mücevherleriyle tamamlanan, işlemelerin, payetlerin, ışıltının, vatkaların hakim olduğu tasarımlar, ciddi anlamda göz kamaştırıcıydı.

Defile, izleyenlerden tam not aldı.

Ve evet; kadınlar ona bayılıyor!



BİR İLK

Mayo ve bikini tasarımcısı Cihan Nacar; yalnızca denizde, havuzda giyilen tasarımlara değil, özellikle kış sezonunda farklı alt grup kıyafetlerle tamamlanabilen ve couture beachwear olarak adlandırılan modellere imza atıyor. Nacar, aynı zamanda bu tasarımlarıyla dünyada bir ilki de gerçekleştiriyor.

Couture beachwer kavramını akıllara yerleştiren Cihan Nacar'ın 2018-19 sonbahar/kış koleksiyonu yine çok ihtişamlıydı. Tasarımları, O'lea Diamond mücevher markası tamamladı.

Bugüne kadar hazırladığı koleksiyonlarda ilham aldığı kişileri İstanbul ile harmanlayan Gül Ağış, sonbahar/kış 2018 koleksiyonu için Lug Von Siga ile Kyoto'yu İstanbul'a getirmiş.

Ağış'ın koleksiyonunda; geleneksel unsurları bünyesinde barındıran Türk ve Japon kültüründen detaylar dikkat çekiyor. Ortaya çok farklı bir mozaik çıkmış; çok sevdim.

Modern çizgileri zarafetle harmanlamayı bilen isimlerin başında geliyor Mehtap Elaidi.

Koleksiyon konusu ne olursa olsun bu iki ana maddeyi göz ardı etmiyor.

Ünlü tasarımcı, Elaidi Loves Sevim isimli koleksiyonunda, 1940'larda yaşayan bir kadını konu almış.

Koleksiyonun ilk bölümünde; o yılların siluetleri, baskın desenler, pembeler ve kırmızılarla sunuluyor. Defilenin ikinci bölümünde ise koleksiyon 70'lerin bol paça pantolonları ve özgür detaylarıyla, ayakları yere basan bir tavra bürünüyor. Finalde ise canlı bir hayatın inzivaya dönüşümü, gece kıyafetlerinden pijamalara geçişlerle anlatılıyor.