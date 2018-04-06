AYŞE ÖZYILMAZEL

Rüzgar hafif hafif yüzüme vuruyor, deniz çarşaf... Sarı, pembe petunyalar duruyor karşımda, tepside Fiko'nun sabah kahvesi mimozalarla.

Bahar gelmiş Gümüşlük'e, esnaf sezona hazırlanıyor.

Sokak köpekleri peşimde; ilk 'hoşgeldin' onlardan geliyor.

Bense İstanbullu halimi atmaya çalışıyorum üzerimden.

Hani o sebepsiz telaşlı, inişli çıkışlı, her an sinirlenmeye müsait, 'yorgunum da yorgunum, ille de daima yorgunum' halini. Diyeceğim o ki; şimdi gelmek lazım Ege sularına, şöyle baharı kutlamaya, özlemle güneşe kavuşmaya... Ee tabii ki fonda Sezen daima...