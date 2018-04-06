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AYŞE ÖZYILMAZEL
06 Nisan 2018, Cuma AYŞE ÖZYILMAZEL

Baharı kutlamaya Bodrum’a...

Rüzgar hafif hafif yüzüme vuruyor, deniz çarşaf... Sarı, pembe petunyalar duruyor karşımda, tepside Fiko'nun sabah kahvesi mimozalarla.
Bahar gelmiş Gümüşlük'e, esnaf sezona hazırlanıyor.
Sokak köpekleri peşimde; ilk 'hoşgeldin' onlardan geliyor.
Bense İstanbullu halimi atmaya çalışıyorum üzerimden.
Hani o sebepsiz telaşlı, inişli çıkışlı, her an sinirlenmeye müsait, 'yorgunum da yorgunum, ille de daima yorgunum' halini. Diyeceğim o ki; şimdi gelmek lazım Ege sularına, şöyle kutlamaya, özlemle güneşe kavuşmaya... Ee tabii ki fonda Sezen daima...

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