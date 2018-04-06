AYŞE ÖZYILMAZEL

1. Özge Fışkın: Yıllardır canlı canlı izlememiştim. Geçen perşembe Bebek'teki Angie'de Özge Fışkın gecesine gittim. Yakın arkadaşı Şebnem Ferah da sahneye çıkınca, Top 5'in zirvesine koymadan olmazdı. Özge'nin performansı kaçırılmamalı; yakaladığınız yerde koşun.



2. Charter Pub: Cihangir'in yenisi, şimdiden İstanbul'un en popüler mekanlarından biri. Bildiğiniz pub... Mönüsünde burgerler, noodle'lar, salatalar, çeşit çeşit patates kızartması ve efsane çıtır mantı var. Müzikleri pop-rock. Dört bir yandaki ekranlarda maç yayınlanıyor. Tavsiye...



3. Saba Tümer: Neşesi ve hayat enerjisi bol insan Saba Tümer, '21 Günde Mutluluk' isimli bir kitap yazdı. Kitabı alıyorsun, Saba'nın meşhur kahkahasını duyarak okuyup mutlu oluyorsun. Mutlu olmak için 21 güne ihtiyaç var mı bilemiyorum ama Saba'nın 'Mutluluğumuzu kendimiz yaratırız' anafikirli sözlerine kulak vermekte fayda var.



4. Aslıhan Gürbüz: 'Ufak Tefek Cinayetler'deki 'Merve' rolüyle kadınlar âlemine bir anda zirveden giriş yapan Aslıhan Gürbüz, 'Merve kafası' diye bir kafa yarattı. Nedir o kafa? İstediğini alan, hedefe odaklanan, asla pes etmeyen, hatta biraz da elini kirleten bir kafa.



5. QImu Bags: Anne-kız Esin-Benan Terzioğlu'nun yarattığı çanta markası. Mağazaları yok, zaten bu devirde mağazaya ihtiyaçları yok. Instagram hesabı Qimubags'ten beğendiğiniz modeli seçip sipariş ediyorsunuz, çantanız kapınıza geliyor. Kızlar, bir göz atın derim.