AYŞE ÖZYILMAZEL

Hadi bakalım günün sorusunu soralım kendimize: Şu hayatta yaptığımız şeylere mi, yoksa yapmadığımız şeylere mi daha fazla pişman oluyoruz?

Geçenlerde Hıncalım'la konuşuyoruz. Aniden kalkıp kimselere söylemeden yurt dışına gittiğimi, sonra İstanbul'a dönüp ertesi gün 'Yahu ben buraya niçin döndüm ki?' çekip tekrar uçağa atlayıp gittiğimi anlatıyordum.

Hıncalım bastı kahkahayı, "İşte bu!" dedi:

"Şu hayatta insan yaptığından çok, yapmadıklarından pişmanlık duyar. Piyango biletini kaybetsen, ne kazanacağını asla bilemezsin, pişmanlıktan yan dur ama cüzdanını kaybetsen içinde ne olduğunu bilirsin yani neyi kaybettiğini... O yüzden sen sen ol, içinden geleni yapmaya devam et." Koskoca Hıncal Uluç bunu söylüyorsa, vardır bildiği...

Hem yaptıklarından pişman olsan ne fark eder; yaptın, gördün, bitti... Ve fakat o 'keşke'ler yok mu...

Üç günlük ömrümüzü 'keşke'lere kurban etmeyelim değil mi...