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AYŞE ÖZYILMAZEL
06 Nisan 2018, Cuma AYŞE ÖZYILMAZEL

Baharın yarattığı 5 hal

'Yahu aslında hayat pek güzelmiş' duygusuyla bünyede salınan kafaya takmama ve boş hali.
'Ben her aşık olurum' diye diye ortalıkta dolanma hali. Sanırsınız herkes aşık, ya da oldu olacak. Dört bir yana salınan aşk hali.
Evde oturmayalım, ille de bir yerlere gidelim, hiçbir yere gidemezsek çıkıp kapının önünde takılalım, kendimizi sokaklara, kırlara, bahçelere, parklara atalım hali.
Hayatında fazla, sıkıcı, yorucu, tıkırında gitmeyen ne varsa kurtulma hali... Bkz:
Ruhsal ve fiziksel bahar temizliği.
Diyete, spora, sağlıklı beslenmeye yüklenme hali. Eh yaza ne kaldı...

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