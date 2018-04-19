AYŞE ÖZYILMAZEL

Dr. Mehmet Öz'ün yeni kitabı çıkmış; adı 'İyileştiren Yiyecekler', Koridor Yayınları'ndan...

Hemen kaptım, okudum tabii. Yediğimiz her lokmanın beden ve ruh sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor Dr. Öz ve 21 günlük iyileştiren yiyecek kürü veriyor.

Uyku sorununu çözememiş biri olarak kitaptan size bir ipucu vereyim dedim. Dr. Öz şöyle diyor:

"Bir muzun iki ucunu kesin, kabuklarıyla birlikte üç parçaya bölün. Sonra 10 dakika kadar kaynatın, süzün ve yatmadan yarım saat önce için." Ne papatya çayları, ne bitki karışımları denedim bugüne kadar; hiçbiri işe yaramadı. Muz çayı yarar mı dersiniz? Denemekte fayda var.



