AYŞE ÖZYILMAZEL

40'ına gelmiş, hatta geçmiş ama hâlâ 'Mickey', 'Tweety' gibi karton karakterler basılmış kıyafet, mayo giyen koca kadınlara... Niye büyümediniz ki abla?

Birileri ayrılınca yüzünde sinsi bir gülümseme, yüreğinde pırpır heyecanlar kopan insanlara.

'Aslında sana o zaman söylemedim ama şimdi küstüğünüze göre söylüyorum' girişli sonradan ve yalandan dostluk hareketi çekenlere.

Köpekleri, kedileri görünce yüzlerine tiksinme ifadesi yerleşenlere.

Eşini, sevgilisini küçük görüp hakkında ileri geri konuşabilenlere.