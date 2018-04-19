AYŞE ÖZYILMAZEL

Vallahi Gülben Ergen'in şifrelerini çözmek istiyorum.

Ya özlü sözlü adam seviyor ya da adamlar ona aşık olunca edebiyata doyamıyor.

Ömründe 'Seni seviyorum'dan öteye güzel söz alamamış, o 'seviyorum'ları da ancak özel günlerde bonus olarak toplamış biri olarak, nasıl oluyor bu pek merak ediyorum.

Dün haber sitelerinde vardı: Gülben aşık olmuş! Oh ne güzel; bahar geldi, herkesler aşık olsun, midelerde kelebekler uçuşsun.

Sevgilisi Burak Törer, sosyal medya hesabında ikisinin tutuşmuş ellerini paylaşmış.

Şimdi bizimkiler paylaşsa, kalp emojisi falan koyar değil mi? Ya da 'aşk', love', 'happy' gibi tek bir kelime atarlar.

Yahu erkek tarafını geçtim; yıllardır haftada beş yazı yazıyorum, kitabım var, denemeler çalışıyorum, şarkılar yazıyorum ama ben bile geçen gün sevgilimle sosyal medyada ilk fotoğrafımı paylaşırken altına ne yazacağımı bulamayıp 'Love' yazdım.

Düşünün yani.

Peki Burak Törer ne yazmış?

Hazır mısınız?:

'İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!' Ammaaan! Töre dizilerinden fışkırmış bir replik gibi. Vallahi Gülben'i bilmem ama benim ödüm patlardı! 'İşlediğim suç sana, alacağım öç sana! Alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!' Tövbe bismillah! Ne oluyor yahu! Kimi kime kırdırdık! Peşimizde adamlar mı var? Kan davası mı? Mafyalara mı düştük? Yıl 2018 değil mi? Aşk seviyeniz zirvede ama İstanbul Bebek-Nişantaşı'ndan bildirmiyor musunuz?

Yok yok, Gülben bu adamlara kesin bi' şey yapıyor. Ne ki acaba?



