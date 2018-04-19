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AYŞE ÖZYILMAZEL
19 Nisan 2018, Perşembe AYŞE ÖZYILMAZEL

İçimdeki göç sana...

Tabii içimdeki Google merakı yüzde 100 bana! Merak ettim, yazıverdim 'İçimdeki göç sana' diye. Meğer Burak Törer'in yazdığı iki cümlenin devamı varmış.
Yazan olarak çıkıyor.
Kimdir Elif Nihan Tataroğlu, bilmiyorum;
Google Abi ne dediyse o... Bilen lütfen bizi aydınlatsın.
Şiirin tamamı şu şekil:
'İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana Alnındaki yazıya da varım, ciğerindeki sızıya da ('Ciğerindeki' sözü, yukarıda 'içindeki' olmuş) Ya gel utandır bekleme diyenleri, Ya yarım aklımı da al senden tarafa Ya kal toprağım ol öldüğüm Ya git düşmanım ol sevdiğim İsyanım da sana, hayranım ya sana Nasıl da muhtacım sana Ben diyemem sen anla, nasıl aşığım sana.'

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