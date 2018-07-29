PELİN KAYA

İlk 1999 yılında Dior'un baş tasarımcısı John Galliano tarafından tasarlanan Saddle Bag'lerle yaklaşık 20 sene sonra tekrar buluşuyoruz.

2018 sürümü yeni Saddle Bag'ler için şu ara moda dünyasının en popüler parçası desem abartmış olmam. Markanın sosyal medyadan gerçekleştirdiği etkili strateji de gözlerden kaçmadı. Çantanın reklamının yayınlandığı gün farklı ülkelerden yüzlerce influencer ve ünlü isim, kendilerine hediye edilen Saddle Bag'lerini hesaplarından paylaştı.

The Business of Fashion sitesinin yazdığına göre; bir hafta içinde çantanın internet âleminde aranma oranı yüzde 1000 artmış!

Tabii bu görkemli geri dönüşte karlı olan bir başka kesim de, Saddle Bag'lerini, yıllardır gardıroplarının bir köşesinde ileride yine popüler olabilir diye kıymet bilip saklayanlar...

İlk modeller daha anlamlı, daha değerli. Lüks ikinci el pazarında bile daha pahalılar.

Sosyal medyada bir anda patlayan bu ikonik çantayla ilk görünen ünlümüz ise, Mayıs ayında vintage Dior çantasıyla bir davete katılan Işıl Reçber oldu. 'Bana bu ileride lazım olacaktır' diye çantasının fotoğrafını bizzat ben çekmiştim. Görüldüğü üzere oldu da :)