PELİN KAYA

Ve yılın en başarılı erkeklerinin seçildiği gecedeyiz... Bir erkeğin vücut yapmada aşırıya kaçıp kaçmadığını anlamak için smokin giydirmeniz yeterli. Örnek; Can Yaman.

Bundan daha kötü görünümlü smokin giymiş bir erkek görebilir miyiz bilemiyorum. Timuçin Esen'in, Müslüm Baba'yı düşünerek giydiği beyaz smokini beğenmedim ama anlamını çok sevdim. Gecenin en özgünleri; Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu oldu.

Kadın yıldızlarımıza gelirsek... Bensu Soral'ın jilet gibi dikili smokin elbisesine hayran kaldım. Ama keşke salaş bir topuz yapsaydı da elbisenin üst kısmını daha net görebilseydik.

Demet Özdemir'in yerleri süpüren palazzo kesim pantolonu ve ceketi böyle bir davet için ancak çok yüksek krediye sahip birinin seçebileceği parçalar. Gecenin en kötü kıyafeti Gökçe Bahadır'a aitti. Adeta spordan çıkıp törene gelmiş gibi görünüyordu.

En beğendiğim ünlü Burcu Esmersoy oldu. Makyajı, saç modeli ve smokin takımıyla kusursuz bir şıklık içindeydi.