PELİN KAYA

Galaların, davetlerin bol olduğu bir haftayı geride bıraktık.

Peki hangi ünlümüz beğenildi, kimler çok konuşuldu?

'Alice' müzikalinin prömiyeri, yıldızlar geçidi gibiydi. En çok konuşulan kişi ise Hadise'ydi. Saten gömleği, deri pantolonu, fuşya renkli çanta ve ayakkabısı, kırmızı ojeleri ve Tom Ford paltosuyla; sosyal medya dilinde 'ilk kez müzikale gidince ben' tadındaydı. Birçok ünlü o kadar sade ve rahat kıyafetler seçmişti ki, ortada bir kavram karmaşası olduğu belliydi.

Yaklaşık 50 bin liralık tavşan kürklü paltosuyla hayvanseverlerin tepkisini çekse de, Hadise'nin keyfi yerindeydi ve istediği etkileşimi yarattı.

Prömiyerde konuşulan bir diğer isim de haberci Buket Aydın'dı.

Kırmızı-siyah renklerinde çok şık takımıyla harika görünecekken, kombini öyle alakasız bir çantayla tamamlamış ki, tüm hafta onu konuştuk.

Çanta, Dior'un en trend modeli. Ama daha çok gündelik ve spor kıyafetlerle, hatta seyahatte, teknede, plajda kullanılan bir model. Buket Aydın sayesinde bir prömiyer havası almış oldu.

'Bir Aşk İki Hayat' filminin galasında ise gözler Bergüzar Korel'in üstündeydi. Korel, sıra dışı modele sahip elbisesiyle yine çok zarifti.

Boynunda kolye varmış gibi görünen ama aslında yakaya dikilen incilerle değişik bir tarz yakalasa da, elbiseyi çok iyi taşımış. Ayakkabısının açık olmamasını, bir de o zengin yaka varken küpe takmamasını dilerdim.

Galada konuşulan bir diğer isim de Serenay Sarıkaya oldu. Bordo renkli saten elbise üzerine siyah mont, siyah çoraptan görünen mavi ojeler, tek bant ayakkabı, kasket; her şey, herkese fazla geldi. Serenay'ın tarzındaki değişiklikten memnun değiliz; eski Serenay'ımızı istiyoruz.