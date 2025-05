PELİN KAYA

Moda takviminin en heyecanla beklenen gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıldız isimlerin akınına uğradı. ‘MODA DÜNYASININ OSCAR’I’ olarak nitelendirilen MET Gala, 5 Mayıs gecesi New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin merdivenlerini ünlü isimlerle aydınlattı

2025 MET Gala'nın teması "Superfine: Tailoring Black Style" yani 'Süper İnce: Siyahi Tarzda Terzilik" olarak belirlendi. Bu tema, siyahi erkek stilinin hem estetik hem de politik boyutlarını ele alan bir anlatıyı ifade ediyor. Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü'ne destek amacıyla düzenlenen gala, bu yıl bir rekor kırarak tam 31 milyon dolar bağış toplamış oldu. Bu rakam gala tarihinin en yüksek bağış miktarı olarak kayıtlara geçti.

Gecede yine görkemli, iddialı ve kimi zaman da şaşırtıcı anlar yaşandı. Temaya sadık kalanlar kadar dışına çıkanlar, bekleneni verenler ve hayal kırıklıkları da bir o kadar gündem oldu. İşte gecenin dikkat çeken görünümleri:







EN İYİLER

Gecenin ev sahiplerinden Colman Domingo, Valentino takımıyla temaya uygun, dönüşümlü değişimli bir şıklık sundu.







Lewis Hamilton, Wales Bonner imzalı takımıyla gecede temaya en uygun isimlerden biriydi. Kıyafetinin her ilmeği temaya uygun göndermeler içeriyordu. Uzaktan bakınca sade ama detaylara girince zengin bir kostümdü.

Gecenin en iyi, en temaya uygun tasarımları Marc Jacobs'tan geldi. Rihanna da Marc Jacobs'ın geceye bıraktığı en iyi tasarımlarından birini giydi.







Sunuculardan Teyana Taylor, gecenin açılışını güçlü bir Marc Jacobs tasarımıyla yaptı. En özenli isimlerden biriydi.

Jodie Turner-Smith, Met Gala'da binicilik temalı bir görünümle öne çıktı ve özel Burberry elbisesiyle gecenin en başarılı görünümlerinden birine imza atmış oldu.







Janelle Monáe, Thom Browne ile gecenin yıldızlarından oldu. Hiç kuşkusuz temayı anlamış ve üzerinde çalışmıştı. İçindeki takımın ipucunu veren bir kabanla giriş yapıp stil dönüşümü geçirdiği anlar keyifli bir görsel şölen yaşattı.







Mona Patel yine yapacağını yaptı. Geçtiğimiz sene MET Gala'da hafızalarımıza kazınmıştı. Bu yıl da geleneği devam ettirdi. Thom Browne kostümüyle gecenin en iyi isimlerindendi. Kendi köpeğinin robot bir versiyonunu yaptırarak görünümünü tamamlaması takdire şayandı.







İlk defa Kim Kardashian'ı beğendim. Üstelik Chrome Hearts elbisesiyle dekoltenin sınırlarını zorladığı halde. Moussaieff imzalı bol karatlı mücevherleri de görüntüsünü yükseltti. Gecenin en büyük karatlarından biri ona aitti.







Jennie, Chanel imzalı kıyafetiyle en çok konuşulanlardan biri oldu. Chanel bu stile uyum sağlaması zor bir marka olsa da en iyi performansını Jennie üzerinde gösterdi.







Demi Moore, Thom Browne elbisesiyle gecenin en akılda kalan isimlerinden biriydi. Zira temanın en önemli ögelerinden biri olan kravatın ta kendisi olmuştu.







Yaşayan efsane Lauryn Hill, Cheney Chan imzalı kostümüyle gecenin de temanın da ikonlarından biriydi.







Priyanka Chopra normalde kırmızı halılarda takdir ettiğim bir isim olmaz ancak bu kez Balmain imzalı kıyafetiyle temaya uygun gelmişti. Başarılı kostümünün yanı sıra benim kişisel olarak ilgimi çeken devasa büyüklükteki Bvlgari gerdanlığı oldu. 241.06 karat ile gecenin en gösterişli mücevherini taşımış oldu.







EMEK VERMEYENLER

Zendaya, Louis Vuitton ile temayı doğru yansıttı. Çok da şıktı. Ancak Anna Sawai ile pişti olması şıklığının önüne geçti ve ilk kez bir halıda şıklığından farklı bir konuda konuşulmuş oldu. Zendaya'nın böyle bir halıda pişti olması kabul edilemez. Keza kıyafetindeki dikiş potlukları da dikkatli gözlerden kaçmadı.







Hailey Bieber sadece "görünmek" için gelmiş gibiydi. Zira Saint Laurent blazer'ının tema ile alakası yoktu. Yalnızca temiz bir görünüm sunmuştu o kadar.







Hailey Bieber ile aynı kaderi paylaşan bir başka isim ise Kendall Jenner oldu. Torisheju imzalı elbisesi temaya göz kırpsa da herhangi bir halıda giyebileceği ve MET Gala'ya yeterli olmayan bir tasarımdı. Beklentinin büyük olduğu isimleri böyle sıradan görmek üzüyor.







Gigi Hadid, bu yıl giydiği altın rengi Miu Miu elbisesi yerine geçen sene katıldığında giydiği Thom Browne elbiseyi ikinci kez giyse bile temayla daha uyumlu olabilirmiş.







HAYAL KIRIKLIKLARI

Anne Hathaway, Carolina Herrera kıyafetiyle gecenin en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Zira temayla en ufak bir alakası olmadığı gibi en demode görünüme sahip olması şaşırttı. Bol karatlı Bvlgari gerdanlığı bile rüküşlüğünü bozmaya yetmedi.

Kylie Jenner da Ferragamo imzalı elbisesiyle sıradan ve demode isimlerden biriydi.







Sydney Sweeney'nin Miu Miu elbisesi kağıt üzerinde referanslara dayansa da bence ilk bakışta temanın yanından bile geçmiyordu. İşin komik yanı ise kıyafetinin temayla uymadığı gibi, ten rengini karartarak siyahilere yaklaşmaya çalışmasıydı. Benim için gecenin en komik hayal kırıklıklarından birine imza attı.







Shakira da en büyük hayal kırıklığı yaşatanların başında yer aldı. Assolist edasıyla katıldığı yetmezmiş gibi, tema ile de alakasızdı. Normal bir kırmızı halıda bile kabul edilemeyecek bir kıyafet içindeydi.







Gecenin en ama en kötüsünü en sona sakladım. Halle Berry gece için son derece kötü bir dekolte seçmişti. Halbuki kısa süre önce Oscar'da ne kadar beğenmiştik. Bu hali için çok kötü demek bile az kalıyor. Ancak kolay yoldan ünlenmek isteyenlerin giyebileceği bir kostüm içinde görmek hayranlarını bile üzdü.







VİRAL ANLAR

MET Gala, her yıl olduğu gibi bu yıl da viral anlara ev sahipliği yaptı. Bu anların başrolünde ise, her zamanki gibi, Rihanna vardı. Üçüncü hamileliğini MET Gala gecesinde duyuran Rihanna, gecenin en çok izlenen ve tıklanan ilk üç isminden biri seçilerek bu yılın 'en çok konuşulan' unvanını kimseye kaptırmadı.







Gecenin bir diğer viral anı ise Kylie Jenner'dan geldi. Ayakkabıları ayağında tutmak için bant kullandığı ortaya çıkan Kylie'nin, gece sonunda ayakkabılarını çıkaramaması sosyal medyayı salladı. Her yıl güzel görünmek uğruna bir Kardashian- Jenner acısı görmek maalesef gelenek haline geldi. Kim Kardashian'ın da kırmızı halıda takma tırnaklarının koptuğu anlar çok konuşulanlar arasına girdi.

Zendaya'nın kırmızı halıdaki piştisi mi daha etkileyiciydi, yoksa Diana Ross'la karşılaştığı an mı derseniz, ikinciyi seçmekte tereddüt etmem. 81 yaşındaki Ross ile karşılaşan Zendaya'nın hayranlık dolu tepkisi, moda gecesinin en tatlı anlarından biriydi. Zira Zendaya o gece giydiği kostümünün asıl referansıyla karşılaşmıştı.

Ve tabii ki MET Gala'nın meşhur yasaklı bölgesi: Tuvalet. Her sene olduğu gibi bu yıl da "telefon yasak" kuralı delindi ve o meşhur tuvalet selfiesi yine çekildi. MET Gala geleneklerini bozmaz, sadece günceller diyebiliriz. Gecenin teması ne olursa olsun, MET Gala'nın asıl teması her zaman aynı: konuşulmak.