Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında, çarşaf giymiş üniversite öğrencisi Emine Şahin, "Puta tapmayın, Atatürk ilah değildir!" diye slogan attığı için tutuklandı.

O günden beri Şahin'e Twitter'da büyük bir tepki var. Şahin'in serbest bırakılmasını isteyenler de #Atatürkİlah- Değildir hashtag'i açarak, tutuklamanın hukuksuz olduğunu söylüyor.

Bu hashtag, kısa sürede TT sıralamasında Türkiye'de birinci, dünyada ise altıncı oldu.

Asıl sürpriz açıklama ise Edirne'nin CHP'li belediye başkanı Recep Gürkan'dan geldi. Gürkan, Şahin hakkında "Geçen yıl aşırı dekolte giyiniyormuş. Bir uçtan bir uca gidip gelen bir meczup... Belli ki sorunlu bir kişilik.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi" dedi.



OYUNA GELME!

Aşırı dekolte giyinen bir genç, giyim tarzını değiştirmiş olabilir ama Şahin'in provokatör olma ihtimali de var. Son dönemde Atatürk'e ve heykellerine yapılan saldırıların artmasını hesaba katarsak, birileri yine kirli oyunlar peşinde olabilir.

90'lı yıllarda kalan 'laik- muhafazakar' çatışması, sanki yeniden hortlatılmaya çalışılıyor.

Türkiye, yine bu kısır tartışmanın ve kutuplaşmanın içine sokulmaya çalışılıyor. Bu filmi daha önce izledik biz. Provokatörler iş başında. Türkiye'yi seven bu oyuna gelmez.