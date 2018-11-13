Paris'te bir araya gelen dünya liderlerinin fotoğrafları arasında en çok ilgimi çeken bu oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'i gören diğer liderlerin bakışları hem komik, hem de düşündürücü.

Eğer bu fotoğrafı Putin'in adamları çektiyse, işlerinde çok başarılılar. Bu fotoğrafa mizahi yaklaşırsak, liderlerin Putin hakkındaki düşünceleri şöyle olabilir mi?

Merkel: Ne yaptığını biliyoruz. Bu adam çok tehlikeli.

Trump: Aa işte patron da geldi.

Macron: İşte geldi gönlümün efendisi ama beni üzüyorsun.

Melania Trump:

Kameralar var, aman belli olmasın.