Sıla ile Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayından sonra Kural ile Murat Cemcir'in 5 milyon lira kayba uğradığı iddia edildi. Bir banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti. Diğer iddia ise; Kural ve partneri Cemcir ile 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firmasının, son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldığı yönünde.

Cemcir, bu iddiayı sosyal medyadan paylaştığı karikatürle yalanladı. Bu arada Cemcir'in sosyal medyada linç edilmesine anlam veremiyorum.

Kural hata yaptıysa Cemcir'in suçu ne? Ne yani Ahmet Kural yenilince Cemcir de mi yenik sayıldı?