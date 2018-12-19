Dün gece GÜ- NAYDIN'ın yeni yıl partisi için People'da bir araya geldik. GÜNAYDIN'a emek veren yazarlar, gazeteciler ve yöneticiler, gönlümüzce eğlendik. Geceyi özel yapan ise sanat ve televizyon dünyasından dostlarımızın bizleri yalnız bırakmamasıydı. Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Demet Akbağ, Acun Ilıcalı, Zara, Yalın, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Gülşen, Aleyna Tilki, Funda Arar, Fettah Can, Hadise, Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi, Dilan Çiçek Deniz, Murat Boz, gibi birçok ünlü partiye katıldı. Partiye, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Ağlama Anne', 'Gülperi ve 'Söz' dizileri de ekip halinde katıldı. Konuklar, Berkay ve Kutsi'nin şarkılarıyla gönüllerince eğlendiler.

Katılım açısından GÜNAYDIN'ın parti ve organizasyonları büyük ilgi görüyor. Bu da GÜNAYDIN'ın medyada ne kadar büyük bir marka olduğunu gösteriyor. Bazen birbirimizi üzüyor olabiliriz ama sanatçısı ve gazetecisiyle hepimiz aynın geminin yolcularıyız.

GÜNAYDIN partileri bu birlikteliği kuvvetlendiriyor, en önemlisi birlikte eğlenebiliyoruz.

GÜNAYDIN'ın son dönemde rakipleriyle arasını açmasında pay sahibi olan, akıl hocamız Sabah Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Metin Yüksel'i de aramızda görmek güzeldi. GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik önderliğinde GÜNAYDIN ekibi özel haber ve röportajlarıyla 2018 yılına damgasını vurdu.

Bu haber ve röportajların sunumunda, Yazı İşleri Müdürümüz Yusuf İzel başta olmak üzere editör ve sayfa tasarımcılarımızın da büyük emekleri var.