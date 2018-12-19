Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Acun Ilıcalı pişman mısın?
MEVLÜT TEZEL
19 Aralık 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Acun Ilıcalı pişman mısın?

Adını, TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarıyla duyuran 'in, papağanına işkence yaparken çektiği video 'yi ayağa kaldırdı.
Özdemir'in aylar önce katıldığı 'Yemekteyiz' yarışmasında da zavallı papağan yardım istiyormuş ama biz bunu yeni öğrendik. Programdan Twitter'a düşen görüntülerde Özdemir, papağana azıcık yaklaşsa zavallı hayvan çığlıklar atıyor. Programın diğer yarışmacısı "Neden böyle bağırıyor?" diye sorduğunda Özdemir, "Beni sevmiyor da ondan" diyor.
Sahibini sevmeyen hayvan mı olur? Sahibi, Özdemir gibi sadist birisiyse elbette olur. Bu psikopat demek ki uzun süreden beri zavallı hayvana eziyet ediyormuş.
Bu köşede, reyting getirsin diye nerde arıza bir insan varsa yarışma ve reality şovlarda ekrana çıkartıldığını defalarca yazdık. Bu sözde TV yıldızları; garip davranışları ve çıkardıkları kavgalarla yapımcılara çuvalla para kazandırırken, Türk insanının psikolojisi bozdular.
Türk halkı; 'Biz Evleniyoruz'da bardağa kafa atan Caner Toygar, 'Survivor'ın psikopatları gibi birçok psikolojik sorun yaşayan insanı izleme şanssızlığını yaşadı. RTÜK, asıl Türk insanının psikolojisini bozan bu programları mercek altına almalı.
, Murat Özdemir'i izlerken ne düşünüyor acaba? Acun, Özdemir'in 'uyuşturucu', 'aile içi şiddet' ve 'mala zarar vermek' suçlarından beş ayrı kaydının bulunduğunu bilmiyor muydu?
Başta Acun olmak üzere psikopatları ekrana çıkaran bütün yapımcılara soruyorum; hiç pişmanlık duyuyor musunuz?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN