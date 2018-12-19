Adını, TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir'in, papağanına işkence yaparken çektiği video Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Özdemir'in aylar önce katıldığı 'Yemekteyiz' yarışmasında da zavallı papağan yardım istiyormuş ama biz bunu yeni öğrendik. Programdan Twitter'a düşen görüntülerde Özdemir, papağana azıcık yaklaşsa zavallı hayvan çığlıklar atıyor. Programın diğer yarışmacısı "Neden böyle bağırıyor?" diye sorduğunda Özdemir, "Beni sevmiyor da ondan" diyor.

Sahibini sevmeyen hayvan mı olur? Sahibi, Özdemir gibi sadist birisiyse elbette olur. Bu psikopat demek ki uzun süreden beri zavallı hayvana eziyet ediyormuş.

Bu köşede, reyting getirsin diye nerde arıza bir insan varsa yarışma ve reality şovlarda ekrana çıkartıldığını defalarca yazdık. Bu sözde TV yıldızları; garip davranışları ve çıkardıkları kavgalarla yapımcılara çuvalla para kazandırırken, Türk insanının psikolojisi bozdular.

Türk halkı; 'Biz Evleniyoruz'da bardağa kafa atan Caner Toygar, 'Survivor'ın psikopatları Taner Tolga Tarlacı gibi birçok psikolojik sorun yaşayan insanı izleme şanssızlığını yaşadı. RTÜK, asıl Türk insanının psikolojisini bozan bu programları mercek altına almalı.

Acun Ilıcalı, Murat Özdemir'i izlerken ne düşünüyor acaba? Acun, Özdemir'in 'uyuşturucu', 'aile içi şiddet' ve 'mala zarar vermek' suçlarından beş ayrı kaydının bulunduğunu bilmiyor muydu?

Başta Acun olmak üzere psikopatları ekrana çıkaran bütün yapımcılara soruyorum; hiç pişmanlık duyuyor musunuz?