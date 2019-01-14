Acun Ilıcalı'nın, tacı geri alınan Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Bir mekanda birlikte çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu, hemen Itır Esen ile ilgili "Esen'in takipçi sayısı 26 bindi. Aynı gün Acun ile dedikoduları çıktı, dün baktım 43 bine çıkmış takipçi sayısı.

Şu kadarcık dedikodu bile takipçi sayısını ikiye katlıyorsa varın gerisini siz düşünün" diye yazdı. Sonra düşünmemize bile vakit tanımadan Itır ile uzun bir röportaj yayınladı!



PR ÇALIŞMASI

Itır, röportajında Acun hakkında "Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz, hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım" dedi.

Birliktelerse Allah mutlu, mesut etsin ama Itır'ın ışık hızıyla PR'ının yapılması ilgimi çekti. Röportajda Itır'ın 15 Temmuz şehitleriyle ilgili attığı tweet yüzünden güzellik tacının geri alınmasından sanki önemsiz bir şeymiş gibi bahsediliyor. Itır da zaten tacı alındıktan sonra biraz morali bozulmuş ama sonra spora ağırlık vermiş falan filan.

Itır, 15 Temmuz ile ilgili tweet'inden bir gençlik hatası olarak bahsetmiş, özür dilediğini, siyasi bir amacının olmadığını anlatmış. Cengiz de Itır'a üzülmüş "Genç yaşta sosyal medyada böyle bir tepkiyi göğüslemek zor olmadı mı?" diye sorarak onu anlamaya çalışmış. Bundan sonra her yerde Itır konuşulur artık. Eee, Acun ile gündemde ne de olsa. O tweet için de özür diledi zaten. Itır'ın Acun'dan izin almadan bu röportajı verdiğine inanan var mı? Güzel bir PR çalışması. Ne de olsa Acun zengin, güçlü adam, isterse torunu yaşında bir kızla sevgili olabilir, o iğrenç tweet'e rağmen Itır'a güç ve para kazandırabilir.

Evet, herkes hata yapabilir ama Itır'ın hatası gerçekten iğrençti. O tweet'te şöyle diyordu: '15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına regl oldum. Günü, şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum' Bir insan böyle iğrenç bir tweet nasıl atabilir? Hem de darbe girişiminin üzerinde bir yıl geçmiş, o korkunç plan tüm açıklığıyla ortaya çıkmışken! 15 Temmuz ile ilgili birçok saçma sapan şey söylendi ama hiçbiri Itır'ın tweet'i kadar iğrenç değildi. Şimdi ise hiçbir şey olmamış gibi Itır'ın Acun ile aşk yaşaması yüceltiliyor, Acun ile çıkmanın büyük bir başarı olduğu lanse ediliyor. Genç kızlarımız da bir gün Şeyma, Itır gibi olmanın hayalini kuruyor.

Yakında Şeyma bir tweet atar, Itır da Acun ile birlikte olduğu bir fotoğraf daha paylaşır, sonra gelsin magazin haberleri, reklamlar! Tıpkı 'Nefes' filminin o meşhur repliğinde olduğu gibi: 'Bastılar karakolu. Gönderdik cenazelerinizi ailelerinize... Kurşun izlerinizi silerler, kanınızı temizlerler, yıkarlar bir güzel. Bir güzel de bayrağı tabutunuza sararlar... Televizyona bile çıkarsınız. 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine...

Çıkar süslü püslü bir kadın, hüzünlü bir ses tonuyla anlatır: Hekim Bulut karakol baskınında şehit düştü... 45 saniye... Sonra da magazin haberleri...'

Gerçekten de ateş düştüğü yeri yakıyor! Bir ay, belki birkaç yıl konuşuluyor sonra da unutulup gidiyorsunuz. Toplum olarak balık hafızalıyız. Çünkü sırada magazin haberleri var; Itır, Acun ile çıkıyor. Bundan büyük haber mi var!