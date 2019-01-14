Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2018 yılı İsraf Araştırması'na göre; haftada ortalama iki ekmek israf ediliyor, cep telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3.7, otomobil değiştirme sıklığı ise 8 yıl. Atılan yemek miktarında da artış var. Gıdaları tüketmeden çöpe atanların oranı yüzde 22.8. Asıl ilginç olan, araştırma kapsamına giren bireylerin çoğunluğunun 18- 29 yaş aralığında, bin 405 ve 3 bin lira gelir grubunda, evli ve ücretli çalışanlardan oluşması. Gelir düzeyi daha yüksek olanların yaptığı israfı siz hesaba katın! Hep ekonomide zor günlerden geçtiğimizden bahsediliyor ama vatandaş yemeğini çöpe atıyor, cep telefonunu, otomobilini çok sık değiştiriyor. Sıkıntıya girmemizde tüketim çılgınlığının ve israfın da payı var! Ne demiş atalarımız; ayağını yorganına göre uzat! Ne yazık ki, vatandaş kredi kartını kullanmayı bilmiyor! Böyle büyük israfa hangi ekonomi dayanır?