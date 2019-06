Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım'la yapacağı ortak yayın öncesinde The Marmara Oteli'nde tarihi tartışmanın moderatörü İsmail Küçükkaya ile görüştüğü ortaya çıktı. O hafta rakibinle düellon var ve sen düelloyu sunacak moderatör ile otel odasında görüşüyorsun!

Görüşemezsin! Bu hileye girer, etik değil.

Şimdi akıllara şu sorular geliyor: Hangi soruların sorulacağına mı karar verdiler? İmamoğlu'nun beğenmediği sorular oldu mu?

İmamoğlu, her soruya önceden çalışıp avantaj mı sağladı?

Küçükkaya'nın bu olaydan sanki normal, doğal bir şeymiş gibi bahsetmesi de komik. Yıldırım çok yoğunmuş da telefonla görüşmüş, danışmanlarıyla konuşmuş! Bir otel odasında baş başa konuşmakla, telefonda konuşmak aynı şey mi? Hem günlerce 'tarafsız moderatör' olacağını söyle, sonra da İmamoğlu ile baş başa görüştüğün ortaya çıksın!

Gelelim asıl önemli detaya...

İmamoğlu, TRT'de katıldığı programda Küçükkaya ile iki ya da üç dakika görüştüğünü söyledi. Küçükkaya da görüşmenin kısa sürdüğünü açıkladı.

Ama SABAH'ın elde ettiği görüntüler, İmamoğlu'nun Küçükkaya ile otel odasında 46 dakika baş başa görüştüğünü ortaya çıkardı. 46 dakikada roman yazarsın yahu! Demek ki, ikisi de yalan söylüyor. Üstelik bu İmamoğlu'nun ilk yalanı değil, şu kısa seçim sürecinde Ordu Valisi'ne hakaret etmesiyle ilgili söyledikleri başta olmak üzere birçok kez yalan söyledi.

Bu millet gizlice görüşmenizi, strateji belirlemenizi vs. birçok şeyi affeder ama yüzüne baka baka dalga geçer gibi yalan söylenmesini affetmez!