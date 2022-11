Twitter'da hayvan severlerin oluşturduğu bir sohbet odasında 'Kuduz vakası: Eksik Belediyecilik, Artan Hayvan Nefreti ve Çözüm Yolu' konuları tartışıldı. Ve bu tartışmadan kaydedilen bir ses kaydı internete düşünce gündem oldu.

Sohbette biri "Bitlis'te kuduz olan çocuk ne oldu, köpek yüzünden öldü! Ben yönetimin yerinde olsam bu anne babaya kamu davası açarım. Bu çocuktan sorumlular normalde. Sadece kedi-köpek suçlamamamız gerekiyor..." diyor.

Bir başka katılımcı ise sokak köpeklerinin ve diğer hayvanların insanlardan üstün olduklarını, insanların, köpeklerin yaşam alanını işgal ettiklerini söylüyor.

Sokak köpekleri çok sıkıntılı bir konu!

Bence insanların ayı, leopar, fil vs. gibi yaban hayvanlarının yaşam alanını işgal ettikleri doğru ama köpekler, insanlar sayesinde evcilleştiler. Bu mantıkla hareket edersek eğer kısırlaştırma yapılmıyorsa insan sayısı artıkça köpek sayısı da artar! Yani insanların köpeklerin yaşam alanını işgal ettiği düşüncesi mantıklı değil.

Defalarca yazdım, ülkemizde yeterince kısırlaştırılma yapılmadığı için sokak köpeklerinin sayısı artıyor. Böyle devam ederse daha çok kuduz vakası yaşanabilir!

Şimdi böyle yazınca köpek düşmanı ilan ediyorlar! Hayır, efendim köpek dostlarımızı seviyorum, iyi ki varlar. Bir ara köpek de bakmışlığım var. Ama hiçbir modern ülkede sokak köpeklerini göremezsiniz, sahipsiz köpekler barınaklarda yaşarlar.







KUTUPLAŞMA TEHLİKESİ

Bence de kuduz olan çocuğun ailesine kamu davası açılmalı. Eğer çocuğu yakından takip etselerdi, hemen kuduz aşısı yapılsaydı çocuk kuduz olmazdı.

Ancak bu durum aileyi baş sorumlu yapmaz. Kuduzun kaynağı çocukları ısıran köpek, lakin hayvanın düşünme yetisi olmadığı için bu durum onları suçlu yapmaz!

Tartıştığımız konular gerçekten absürt!

Asıl sorumlu sokak köpeklerini aşılayıp, barınağa koymayan Bitlis'teki belediye!

Yetkililer farkında mı? Sokak köpekleri konusunda ciddi bir kutuplaşma yaşanıyor. Her iki taraf da birbirini suçluyor. Sohbet odalarından ses kaydı alıp, birilerini sosyal medyada linç ediyorlar!

Sokak köpekleri sorununda her iki tarafı da memnun edecek, bir orta yol bulunmalı.

Acilen her ilçe belediyesinde modern barınaklar yapılmalı. Köpek dostlarımız aşılanıp, kısırlaştırılıp modern barınaklarda rahatça yaşamalılar!

***



İSTİLACI BALIKLAR TURİZME ZARAR VERİRSE!

Süveyş kanalı yoluyla gelen istilacı balık türleri, Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığının artmasıyla bölge ekosistemine kolay uyum sağlamaya başladılar. Ancak bu balıklar, yeni yaşam alanlarında yırtıcı tür konumuna gelerek yerli balıkların üzerinde baskı kuruyorlar ve bu biyoçeşitliliği tehdit ediyor.

Ülkemizin Doğu Akdeniz sularında Hint-Pasifik kökenli yabancı tür sayısı 450'ye yaklaştı.

Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, istilacı balıklar ile rekabet edebilecek yerli avcı balık türü sayısının aşırı avlanma nedeniyle azaldığını ve bu yüzden istilacı türlerin baskın hale gelmeye başladığını söylüyor.







Kızılkaya istilacı balıkların da avlanıp, yenmesini ve restoranların menüsüne girmesini öneriyor. Bu amaçla dernek olarak başlattıkları 'Lezzetli İstilacılar Projesi' ile kılkuyruk mercan, lokum balığı, paşa barbunu ve sokar balığı gibi istilacı türler tüketiciye tanıtılmış.

Bu proje sayesinde kılkuyruk mercan balığı, aslan ve asker balıkları restoranların menülerine girmeye başlamış.

İstilacı balıklara karşı zekice projeler üreten Kızılkaya ve dernek gönüllülerini kutluyorum. Ama bu projelerin başarılı olabilmesi için gündem olması ve istilacı balık yemeyi teşvik edecek kampanyalar düzenlenmesi gerekiyor.

Küresel ısınma artıkça Süveyş Kanalı'ndan daha çok istilacı denizlerimize gelecek! Balon balığı saldırıları artıyor. Zehirli aslan balığı sokma vakaları Ege Denizi'nde bile yaşanmaya başlandı!

Eğer önlem alınmazsa Akdeniz, balon balığı, aslan balığı gibi tehlikeli balıkların havuzu haline gelebilir.

Gelecekte Akdeniz'de denize girmeye bile korkabiliriz. Ülkenin en büyük gelir kapılarından birinin turizm olduğunu unutmayalım!

***



METAVERSE'E YATIRIM KUMAR MI?

Araştırmalar, insanlar ve şirketlerin Metaverse'te yer kapabilmek için 2 milyar dolar harcadığını gösteriyor. Türkiye'den de 20 bin parsel satın alınmıştı!







Ancak Meta'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azaldı ve 27,7 milyar dolara düştü. Meta'nın hisse fiyatlarında yılın başından bu yana neredeyse üçte iki oranında düşüş olurken 650 milyar dolar kayıp yaşandı.

Zuckerberg ise ısrarla Metaverse'e yatırım yapmamanın hata olacağı söylüyor.

Meta evreni büyüyebilir de! Ancak bazı uzmanlar Metaverse'e yatırım yapmanın şimdilik kumardan farksız olduğunu söylüyor.

***



KURNAZ RAP'Çİ!

2020'de Avustralya'da banka hesabına yanlışlıkla 759 bin Avustralya doları (yaklaşık 9 milyon TL) gönderilen rap'çi Abdel Ghadia, son duruşmada suçunu kabul etti.

Ev alırken parayı yanlışlıkla Ghadia'ya yollayan aile parasını istiyor. Ama Ghadia parayı harcadığını söylüyor!







Ghadia, paranın 7 milyon TL'si ile 14 külçe altın satın aldığını, geri kalanını da özel tasarım giysiler ve makyaj malzemelerine harcadığını itiraf etti.

Ama altın külçelerinin yeri belli değil!

Peki, genç rap'çi "Altınları bir hırsız çaldı" derse ne olacak?

Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Ghadia'nın cezası 2 Aralık'taki duruşmada belli olacak.

Galiba Ghadia'nin planı; birkaç yıl yatıp çıktıktan sonra farklı bir ülkede bir zengin olarak yaşamak!

***



Altyazı

"Bazen insanlara bakıyorum da hoşlanmaya değer bir şey görmüyorum. Herkesten uzaklaşmayı sağlayacak kadar para kazanmak istiyorum." (There Will Be Blood)