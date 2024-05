Ünlü çöpçatanlık uygulaması Bumble'ın kurucusu Whitney Wolfe Herd, yapay zekanın flört hayatında devreye gireceğini açıkladı.

Senaryo, roman, haber yazmak, hastalık tanısı koymak, yabancı dilde çeviri vs. yavaş yavaş günlük hayatımıza girmeye başlayan yapay zekanın insanların yerine flört de yapacak olması sürpriz olmadı.

Wolfe sistemin nasıl işleyeceğini de açıkladı:

"Yapay zekalı flört danışmanımızla konuşabilecek ve güvensizliklerimizi paylaşabileceğiz.

Randevu danışmanımız olacak. Bizim için başka bir randevu danışmanıyla görüşecek.

Yüzlerce kişiyle konuşmak zorunda kalmadan istenilen bölgedeki potansiyel adayları tarayıp analiz edecek. 'İşte görüşmen gereken üç kişi bunlar' diyecek."

Herd'ün açıkladığı konsept, kullanıcı ve tercihleri hakkında bilgiler edinen bir yapay zekâ sohbet botuyla konuşmayı içeriyor.







PRATİKTE SORUNLAR

Daha sonra bu bot, kullanıcının vekili oluyor. Flört eden diğer kullanıcıların botlarıyla etkileşim kurmak üzere çöpçatanlık platformunda gezintiye başlıyor.

Bunu 'Black Mirror' dizisinin dördüncü sezonunun, dördüncü bölümünde izlemiştik zaten.

Şimdi bazıları "Oh mis oturduğum yerden yapay zeka bana tanışabileceğim insanlar ayarlayacak" diye düşünebilir. Pratikte ise büyük sorunlar yaşanabilir.

Şöyle ki, sohbet, çöpçatan ve flört gibi platformlarda insanlar genelde kendilerini oldukları gibi tanıtmıyorlar.

Yani yapay zeka sizin için en uyumlu kişileri önerdiğini düşünecek ama o kişiler kendilerini oldukları gibi değil olmak istedikleri gibi tanıtanlar olacak.

Bir de insanlar anonim profillerle bazen kendilerini tamamen farklı karakterte, meslekte vs. tanıtıyorlar. Aynısını daha zekice yöntemle yapay zeka ile yaparak karşı tarafı daha kolay kandırabilirler.

Aslında flört ilişkinin en güzel aşamalarından biri. Bu keyfi yapay zekaya bırakmak istemeyenler de olacaktır.

Ayrıca zıt kutupların birbirini çekme hadisesi var. Yapay zeka zıt kutuplar meselesini nasıl halledecek? Film senaryosu yazan yapay zeka bunun da çaresini bulabilir.

Hatta düşük özgüvenlilerin özgüvenini yükseltebilir. Tek gecelik ilişkilerde belki faydası dokunabilir. Muhtemelen aldatmaları artırır.

Aslında her şey dürüstlük ve güven duygusunda bitiyor. Elbette yapay zekaya samimi, doğru veriler yükleyenler de olacak.

Yine de yapay zeka ile insanın kendisine sevgili, partner, eş bulması garip bir durum.

Zaten birçok şey yapay bir de flörtlerin yapay olması birçok insana itici gelebilir.

***



YENİ HOCA RİSK Mİ?

Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. Galatasaray'ın yolu kısa, tek maçla Avrupa'nın zirvesinde mücadele edebilir.

Fenerbahçe ise üç eleme turunu geçmek zorunda. Başkanlık seçimi Şampiyonlar Ligi'ne katılmada Fenerbahçe'nin önünde en büyük engel aslında.

Her iki başkan da yeni teknik direktör bulacağız diyor.

Yeni teknik direktör sil baştan başlamak demek. Bu da erken başlayacak ön eleme turları için büyük dezavantaj.







Yeni hocayla takımın bozulmayacağı, sadece gerekli mevkilere dört-beş takviye yapılacağı önceden anlaşılmalı.

Jose Mourinho ya da benzeri bir usta bir teknik adam getirilmeyecekse İsmail Kartal'la devam etmek daha mantıklı.

Fenerbahçe transferleri erken bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı artar.

Devler Ligi'ne katılmak taraftara da büyük hediye olur.

Başkan adayları sanki seçilecekmiş gibi şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmalılar.

***



AVRUPA KUPALARINDA SİSTEM DEĞİŞTİ!

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da beş takım temsil edecek. Galatarasay ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa yollarına Avrupa Ligi'nde devam edecekler.

Üçüncü sırada ligi tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Ligi 4. sırada bitiren Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek.

2024/25 sezonunda Avrupa kupalarında sistem değişiyor ama bu spor medyasında fazla konuşulmuyor.

Artık üç kupada da grup maçları olmayacak. Eleme turlarını geçenler lig aşamasına dahil olacaklar.







Üç kupada da 36'şar takım tek bir puan cetvelinde yer alacaklar.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde takımlar sekiz ayrı takıma karşı dördü deplasmanda, dördü içeride sekiz maç oynayacak.

Konferans Ligi'nde ise altı ayrı takıma karşı üçü içeride, üçü deplasmanda altı maç yapılacak.

Üç kupada da alınan puanlar tek bir puan cetveline yazılacak.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde puan tablolarında ilk sekizde yer alanlar son 16'ya kalacaklar.

Sıralamada 9-24 aralarında yer alan takımlar ise play-off oynayacak ve bu turu geçenler de son 16'ya kalacak.

Puan cetvelinde 25-36 arasında kalanlar ise elenecekler. En önemlisi bu takımlar alt kupaya geçemeyecek. Örneğin Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne geçiş olmayacak.

UEFA, kupalarda bu geniş lig statüsünü Real Madrid'in başını çektiği Avrupa Süper Ligi oluşumunu engellemek ve büyük takımları fazla maç oynayarak daha çok gelir elde etmesi için oluşturdu.

Galiba gelecek sezondan itibaren yerel ligler UEFA kupaları karşısında değer kaybedecek.

***



KADRO KURMAK ZORLAŞACAK

Daha fazla maç daha geniş ve kaliteli kadrolara ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

2024-2025 sezonundan takımlar ilk 11'de 11 yabancıyla sahaya çıkabilecekler. Ancak A Takım listesinde yazılacak yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürüldü.







A Takım listesine yazılacak toplam oyuncu sayısı ise 30'dan 26'ya düşürüldü. Aslında bu yerli futbolcuların önemini artıran bir uygulama.

Takımların Avrupa kupalarındaki uzun maratonu şimdiden hesaba katarak rotasyona uygun, sakatlığa meyilli olmayan farklı mevkilerde oynama kapasitesine sahip futbolcular transfer etmeleri gerekiyor.

***



Altyazı

"Yetişkinlik, hayallerin öldüğü yerdir." (Girlboss)