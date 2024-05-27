Edirne Valiliği kararıyla Saros Körfezi'nde 'tiny house' (küçük ev) yapılarının yıkımının gerçekleştiği esnada yurttaşlarla güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede gecekondu yıkımlarını hatırlattı!

Edirne'de sonra, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle tercih edilen Bozcaada'da ise 'tiny house'lar mühürlenmeye başlandı.

Hukuki açıdan tartışmalı bir durumla karşı karşıyayız.

Tekerlekli 'tiny house'; Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında olup, tip onay belgesi bulunan, plakalı ve ruhsatlı olarak yasal bakımdan 'çekme karavan' niteliği taşıyorlar.

'Tiny House'ları yıkılan ve mühürlenenler de ellerinde plakaları gösterip "Bunlar ruhsatlı araçlar ve kendi arazimizde kullanıyoruz" diyerek isyan ettiler.







Birçok insan denize yakın ya da turistik bölgelerde köylüden ucuza tarla alıp buralara 'tiny house'larını çekerek düşük maliyetli, hareket edebilen yazlıklara sahip oldular.

Bir tarlaya iki 'tiny house' koyan bile oldu. Bu araç/küçük evlerde çekilen mutluluk videoları paylaşıltıkça bu yapılara ilgi arttı.

Pandemiyle birlikte bu ilgi o kadar arttı ki, bazılarına göre 'tiny house'lar tarım üretimini tehdit etmeye başladı.

Bazılarına göre ise bu ucuz küçük araç/yapılar, turizm işletmeleri ve otellerin müşterisini düşürdüğü için yıkılıyor!

Yasaya göre ise 5000 metrekarenin altındaki tarım arazilerine bina yapılması için ruhsat/ izin alınamaz. Bu yasak sadece tarım arazileri için getirilmedi. Tarım arazisi niteliğinde olmayan arsalara bile izinsiz 'tiny house' koyulmaması gerekiyor.







ARAÇ MI, EV Mİ?

Tekerleksiz, sabit 'tiny house'lar ise İmar Kanunu bakımından 'yapı' niteliğinde kabul ediliyor.

Peki, tekerlekli olanlar ne olacak? Bunlara ruhsat, plaka veriliyor!

40 m2 küçük evi andıran yapılara altında tekerlek var diye araç ruhsatı verilmesi doğru mu?

Ancak yine yasada tarım arazisine tarım yapılmasını engelleyecek şekilde tekerlekli tiny house konulamaz deniyor.

Valilikler ve belediyeler de 'tarım engelleme' maddesinden yola çıkarak bu yapıları yıkıyor, mühürlüyor!

Şimdi on binlerce 'tiny house' ne olacak?

Tüm yaşananlar Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filminde sırtında çektiği tekerlekli eve benziyor!

Benim fikrimi sorarsanız 'tiny house'lar imar iznini delebilmek için altına tekerlek takılmış yapılardır.

Öncelikle tekerlekli 'tiny house'lar araç mı, çekme karavan mı yoksa ev mi ona karar vermeliyiz.

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BAFRA PİDESİ EKMEK Mİ?



İnternet editörlerinin çok sevdiği 'TasteAtlas' diye bir gastronomi platformu var.

Bu platform listelerinde Türkiye'den lezzetler üst sıralarda gösterildiği için ilgi görüyor.

Örneğin son açıkladıkları dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ülkemizden Bafra Pidesi birinci, Samsun Pidesi ise ikinci sırada yer aldı.







Oysa bu pideler ülkemizde sıralamaların altında yer alıyor. Elbette zevkler tartışılmaz. Bu pidelerin de seveni çok.

Lakin kimse de "Bunlar ekmek değil, pide" demiyor!

Bence 'TasteAtlas' öyle abartılacak şekilde referans gösterilecek bir platform değil.

Elbette lezzetlerimiz birçok alanda dereceyi girmeyi hak ediyor ama 'TasteAtlas'ın X'teki takipçi sayısı sadece 115 bin 900.

Bu kadar az takipçisi ve internet sitesi zayıf olan bir platforma dünyaca ünlü demek garip!

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E-DEVLET'TE KAZA TUTANAĞI



Trafik kazası sonrası sürücüler artık kağıt ve kalemle uğraşmayacak.

Kaza tespit tutanağı artık e- Devlet Mobil üzerinden doldurulabilecek.

Tampon hasarlı küçük kazalarda bile araçlar yolda bırakılıp polisin gelmesi bekleniyordu. Yol tek şeride düşünce de trafik oluşuyordu.







e-Devlet'le kaza tutanağı oluşturmak hem zamandan kazandıracak, hem de trafiğin tıkanmasının önüne geçilecek. Birçok alanda sağladığı avantajlar saymakla bitmeyecek e-Devlet'e geçen yıl 4 milyar 399 milyonluk kez giriş yapıldı. İnsanların hayatını bu kadar kolaylaştıran böyle bir uygulama az bulunur.

Birçok ülke e-Devlet'i örnek aldı zaten.

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BETON KARTELİ!



Türkiye gazetesine konuşan müteahhitlere göre beton fiyatlarının beş kat arttığı Türkiye'de 'beton karteli' var!

İddialar vahim:

"Irak, Suudi Arabistan, Sırbistan, Libya, Cezayir gibi birçok ülkede betonun metreküp fiyatı 40-50 dolar civarında iken, Türkiye'de 100 dolar bandında seyrediyor.







Sektörde tekelleşen birkaç firma, ortak fiyat belirlemek suretiyle ciddi vurgun yapıyor."

Eğer iddialar doğruysa inşaat maliyetlerindeki artışta beton kartelinin de payı var demektir. Ülkemizde enflasyonu en çok tetikleyen konut satış ve kira fiyatları. O yüzden Maliye, betoncuları da mercek altına almalı.

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KADINLARA DESTEK ŞARKISI



Ünlü besteci ve sanatçı Kadir Tapucu, en son albümü 'Kılıçsız Merasim' albümünü çıkarak hayranlarını mutlu etmişti.

Şimdi Tapucu mağdur kadınlar için kurulan Pembe Kader derneğine destek olmak için 'Pembe Düşler Sokağı' adlı şarkısıyla gündemde.

Pembe Kader, girişimci kadınlara destek olmaya çalışan ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projelerine destek verdiği belirtilen bir dernek.







Tapucu'nun bestelediği şarkının sözlerini Pembe Kader derneğinin kurucusu Görgün Kaynarkan yazmış. Ve ikili şarkıyı birlikte seslendirmişler.

Tapucu ve Kaynarkan toplumda kadınların güçlenmesine katkı sağlamak için bir film projesi üzerinde de çalışıyorlarmış.

Kadın hakları konusunda çok yol aldık ama hala kadınlara yönelik şiddet haberleri okuyoruz.

Umarım Pembe Düşler Sokağı gibi şarkılar ve kadın derneklerinin çabaları kadınlara yapılan haksızlıklara karşı gündem olmayı başarır.

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Altyazı







"İyilik içten gelir. İyilik bir seçimdir. Bir insan seçemezse, insanlıktan çıkar." (Otomatik Portakal)