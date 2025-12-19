İngiltere'nin meşhur istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak göreve başlayan Blaise Metreweli, yaptığı ilk halka açık konuşmada teknoloji patronlarının artık ulus devletler kadar güçlü hâle geldiği uyarısında bulundu.

Hadi ya, öyle mi?

Koskoca MI6 patronundan yeni bir şey duymak isterdik değil mi?

Amazon, META, Alphabet, SpaceX, TikTok gibi şirketlerin maddi anlamda birçok ülkeden daha zengin hale gelmeleri de yeni bilgi değil.

X'ten Instagram'a, WhatsApp'tan TikTok'a, YouTube'a vs. birçok popüler uygulamada milyarlarca insanoğlunun neredeyse bütün verilerini topluyor olmaları asıl tehdit!

İşte bu konuda MI6 Başkanı, yeni şeyler söylüyor biraz.

Dünyamızın bir zamanlar bilim kurgunun konusu olan ileri teknolojilerle yeniden inşa edildiğine dikkat çeken Metreweli, özellikle yapay zekâ temelli, kişiye özel hedefleme yapabilen araçların çatışma, kontrol ve manipülasyon için tamamen yeni bir alan yarattığını belirtti.

Metreweli, gücün giderek daha "dağınık" ve öngörülemez hâle geldiğini, kontrolün yavaş yavaş devletlerin elinden çıktığını ve büyük teknoloji şirketlerine, hatta bazen tekil bireylere kaydığını söyledi.

O tekil bireyler de Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi kişiler oluyor herhalde.

Ee ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji liderlerini tek sıra hizaya getirip, karşısına oturtmamış mıydı?

Yine ABD'nin dediği oluyor elbette ama seçim dönemlerinde başkanların da bulundukları zeminler kaygan.

Trump'ın Joe Biden'a kaybettikten sonra yaşadıklarını hatırlayın! X hesabı bile askıya alınmıştı, sosyal medyada susturulmuştu!

Devletler hâlâ bir gecede istedikleri teknoloji milyarderini içeriye alabilir, servetlerine çökebilirler.

Bu tarz aksiyonlar demokrasiye ters ama onun da çözümü var; sosyal medyada istedikleri kişiyi rezil de vezir de edebiliyorlar.

Ancak devletlerin medya ve sosyal medya üzerinden kitleleri kolayca manipüle edebilme gücü, yapay zekayla birlikte tamamen teknoloji liderlerinin eline geçebilir!

Devletleri yönetenler de teknoloji şirketlerinin kuklası haline gelebilirler!

Metreweli de bu noktada bilginin giderek daha fazla silah hâline getirildiğini, yanlış bilgilerin gerçeklerden çok daha hızlı yayıldığını ve bunun toplumları bölme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

Alphabet'in robot şirketlerini satın aldığını hatırlayın!

Yapay zeka ve robotlar yüzünden milyonlarca insan işlerini kaybedeceği bir geleceğe doğru ilerliyor!

Özetle bütün gelişmeler teknoloji şirketlerinin güçlerini daha da artırdığını gösteriyor.

Bilimkurgu filmlerindeki Skynet gibi şirketler artık gerçeğe daha yakın gözüküyorlar!

***



KADINLARIN İŞ BULMASI ZORLAŞIR MI?

Düşen doğum oranlarını artırmak için kadınların doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkarmak güzel bir gelişme.

Doğumlardaki artışa az da olsa mutlaka faydası olacaktır ama bu gelişme özellikle özel sektörde kadın istihdamını olumsuz etkileyebilir!

İşveren aynı niteliklere sahip olan genç bir kadın ve erkek arasında seçim yaparken, 24 hafta doğum iznini risk faktörü olarak görebilir!

"Şimdi işe aldığım kadın bir yıl sonra 24 hafta ücretli doğum iznine çıkarsa ve bu izni ücretsiz olarak daha da uzatırsa ne yaparım" diye düşünebilir! İşte bu noktada kadınların ayrımcılığa maruz kalmaması için de çözümler geliştirilmeli!

***



İNTERNET ŞİRKETLERİNİN TEKELLEŞMESİ

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar Ödülleri'nin gelecek dönemki yayın haklarını YouTube kazandı.

2029-2033 yılları arasındaki Oscar Ödül törenleri Google'ın sahibi olduğu video platformu YouTube'dan canlı yayınlanacak.

Dijital platformlar ve online yayıncılar eskiden dizi ve film sektörleri üzerinden kendilerine abone toplarlardı.

Artık başta spor olmak üzere canlı yayın ihalelerine odaklanmaya başladılar.

Oscar töreni bir gecelik hadise ama Amazon, basketbolun zirvesi NBA'in yayın haklarını 11 yıllığına aldı.

Netflix, Formula 1'in 2026'da bitecek yayın haklarını almak için şimdiden uğraşıyor.

Premier Lig'in yayıncılarından biri de Amazon oldu vs. TV yayıncılığı da yavaş yavaş internete kayıyor.

Geçmişte yaşananlar göz önüne alınırsa.

İnternet devleri, nasıl önce yazılı basını sonra da internet medyasının reklam gelirine çöktüyse, aynısını TV sektöründe de yapacaklar!

Önce yapımcı şirketler, TV kanalları gelirlerini yavaş yavaş kaybedecekler, sonra da TV sektörü çalışanları ya işlerini kaybedecekler ya da düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalacaklar!

Tekel, hatta kartel olmanın doğası gereği bunlar gerçekleşecek!

Yeni içerik üretimi hızla azalacak! Mevcut içeriklerle idare edecekler çünkü karşılarında yeni içerik üretecek rakipler kalmayacak!

İzleyiciler de bu dönüşümden zararlı çıkacaklar!

Adamlar gücü ele geçirince eskiden bedava olan her şeyi de paralı yapıyorlar!

Artık reklamsız video izlemek, müzik dinlemek için bile para ödemiyor musunuz?

Bu, yavaş yavaş her alanda olacak. Haber bültenlerini bile parayla izlettirirlerse şaşırmayın!

Belki eski haberleri ücretsiz izleyebilirsiniz!

***



GAZİANTEP'TE 'KAYNAK' YAPAN YANIYOR!

Gaziantep'te trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek şerit değiştiren 810 sürücüye toplam 802 bin TL ceza kesildi.

Daha önce de Gaziantep'te bu tarz cezaların uygulanması haber olmuştu.

Demek ki, Gaziantep'te özellikle trafikte kaynak yapılmasından hiç hoşlanmayan bir trafik polisi müdürü var. Keşke her ilde trafikte kaynak yapan, başkalarının hakkını yiyen sürücülere böyle sürekli cezalar kesilse!

Ne yazık ki, kuralsızlığın kural olduğu ülkemizde bazı şoförler para cezası yemeden doğru yolu bulamıyorlar.

***



Altyazı

"Acı bize kim olduğumuzu öğretir. Bazen o kadar ağır olur ki, ölüyormuşuz gibi hissederiz" (Deadpool)