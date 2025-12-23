Psikolog Fatih Civelekoğlu'nun ev işi ve erkeklik kavramları hakkında yaptığı şu garip açıklama tartışma konusu oldu:

"Bulaşığı sen yıka, yemeği ben yapayım. Evi sen süpür, camları ben sileyim. Bunu kabul etmiyoruz.

Bunu yapan erkek erilliğini kaybeder. Testosteronu düşer, östrojeni yükselir. Dişileşir günün sonunda.

Eş olma, yani koca olma, baba olma yeterliliğini yitirir.

Ve o erkeğe özgü, onda var olan, bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için ona verilmiş olan yetkiyi kullanamaz hale gelir. Maskara olur."

Bu iddiayı çürütmek için bilimsel araştırma sonuçlarını bile açıklamaya gerek yok.

Civelekoğlu'nun dediği doğru olsa uzun yıllar yalnız yaşayan, her gün yemeğini kendi yapan, bulaşığını, çamaşırını yıkayan erkeklerin çoğu kadın olurdu!

Civelekoğlu'nun nerden diploma aldığını bilmiyorum. Umarım onun da diploması sahte çıkmaz!

Palavracı bilim insanı evreninde yeni bir karakter açıldı galiba.

Ya da Oytun Erbaş'a yeni bir rakip çıktı!

***

KIŞ TURİZMİ İÇİN KRİTİK SEZON!

İşte temsil ettiği kente faydası dokunmak için çalışan bir milletvekili:

AK Partili Murat Cahid Cıngı, Meclis'te kış turizmine dikkat çekmek amacıyla kayak kıyafetleri ve kayak takımlarıyla basın toplantısı düzenledi.

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nin altyapısı, teknik imkanları ve pist uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olduğunu ve Ankara'ya sadece iki saat uzaklıkta olduğuna dikkat çekti ve vatandaşları kar tatili için Kayseri'ye davet etti. Geçtiğimiz yıl Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından sonra bu yıl kış turizmi için önemli bir sezon olacak.

Vatandaş kış turizmine bu sezon mesafeli mi yaklaşacak ya da alınan önemlere güvenecek mi bekleyip göreceğiz. Faciadan sonra birçok otel denetlendi. Eksikleri bulunanlar kapatıldı ya da eksiklerin giderilmesi için süre tanındı.

Bu yıl kayak merkezlerine yağması beklenen karın da gecikmesi bir diğer dezavantaj. Çıkan haberlere bakılırsak kar eksikliği suni karla çözülüyor.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken, Kars Sarıkamış'taki otellerde 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasına yüzde 80 rezervasyon aldı. Uludağ'da henüz beklenen kar yağışı olmadığı için rezervasyonlar yüzde 60'la sınırlı kalmış. Önümüzdeki hafta kar bekleyen turizmciler ise kar yağışının son dakika taleplerini hızlandıracağını söylüyorlarmış.

Kış turizmine olan harcamalar, deniz turizme olan oranla yüzde 20 daha yüksek olup, kişi başına ortalama harcama 850-1.200 dolar arasında değişim gösteriyor.

Türkiye'de kış turizminden elde ettiği yaklaşık gelir, yıllık 1 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Umarım Kartalkaya'daki faciadan gerekli dersler çıkarılmıştır!

Bu faciada yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabır ve rahmet diliyorum.

***

BU NASIL ÇOCUK?

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.K.'nin okul bahçesinde tüfekle vurduğu 39 yaşındaki okul müdürü Ender Kara, ağır yaralandı.

M.K. yakalandı.

Detayları öğreneceğiz ama insan yine de soramadan edemiyor, 12 yaşındaki bir çocuk okul müdürünü neden vurur?

Tüfek kullanmayı ne zaman nasıl öğrendi? Bu kadar kolay silaha erişim nasıl sağladı?

Bu durumda M.K. de suça sürüklenen çocuk mu oluyor?

Çocuk okulda ne yaşadı ki, bir yetişkini hem de müdürünü öldürmeyi göze aldı?

Gerekçe ne olursa olsun 12 yaşındaki bir çocuk tüfekle adam vuruyorsa bu suçun en büyük sorumlusu o çocuğu yetiştiren ailedir!

ABD'deki gibi suçlu çocuk yetiştiren ya da çocuğun suça sürüklenmesinde ihmali olan aileler Türkiye'de de ceza almalı!

***

ASENSİO SATILIR MI?

Fenerbahçeli Marco Asensio'ya İspanyol devi Atletico Madrid'in talip olduğu haberi çıktı.

Ali Koç'un uzun bir bekleyiş ve büyük uğraşlar sonucu kadroya kattığı İspanyol yıldız, Fenerbahçe'de sadece 16 resmi maçta sekiz gol ve beş asist kaydetti.

Böyle oynamaya devam ederse hem sarı lacivertli kulübün şampiyonluk şansını artırır hem de İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınır. Atletico Madrid, Dünya Kupası'nda fiyatı yükselmeden Asensio'yu almak istiyor olabilir ama Fenerbahçe kolay kolay yıldız futbolcuyu bırakmaz. Teklif edilen para ne kadar yüksek olsa da şampiyonluk mücadelesinde belirleyici bir unsur olacak böylesine önemli bir futbolcunun satılmasına taraftar büyük tepki gösterir.

Asensio'nun kariyerindeki başarılar ve kazandığı kupalar Hagi ve Alex'ten bile fazla! Eğer önümüzdeki üç yıl ya da böyle harika oynamaya devam ederse Hagi ve Alex'i bile gölgede bırakabilir!

Fenerbahçe, Avrupa'da kupa kazanmaya Türkiye'deki şampiyonluktan daha yakın aslında!

Süper Lig'nin sportif gerçekliği son birkaç sezondur büyük yara almıştı.

Bakalım bu sezon o gerçeklik ortaya çıkacak mı?

Umarım adil bir mücadele olur.

***

ÖRNEK OKUL PROJESİ

Burdur'un Kuşbaba köyündeki Kuşbaba İlkokulu'nda 1999 yılında öğretmenler tarafından dikilen zeytin ve ceviz ağaçları büyümüş kocaman olmuş.

Okulun bahçesindeki 95 zeytin ve 53 ceviz ağacından elde edilen gelirle traktör alınmış.

Hasat zamanları ve tarımsal faaliyetlerde traktör kullanılıyormuş. Okulda ayrıca 350 m2 sera alanı, üretim atölyeleri ve hayvan bakım alanları kurulmuş.

Halkın ve okuldaki çocukların desteğiyle Kuşbaba okulunda tarım üretimi yapılıyormuş. Çocuklar zeytin ve ceviz topluyormuş. Böylece öğrenciler hem bitki ve hayvanların yaşamı, ağaçların hasatı konularında bilgiler öğreniyorlar hem de yaşam becerileri gelişiyor.

Doğaya entegre eğitim modeli bu olsa gerek. Bu model Anadolu'nun birçok köyünde uygulanabilir aslında.

***

Altyazı

"Sürekli şüphe içinde ve telaşlıyız. Durup düşünmeye zamanımız yok." (Ayna)