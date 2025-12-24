Dünyanın en büyük müzik akış platformu Spotify, büyük bir veri hırsızlığının kurbanı oldu.

Anna's Archive isimli bir grup, platformdaki 86 milyon şarkıyı içeren 300 TB'lık arşivi torrent'e yükledi.

Donanım Haber'e göre sızdırıldığı söylenen arşiv 86 milyon ses dosyasını kapsıyor.

Uzmanlar bu rakamın Spotify'daki tüm müziklerin yaklaşık yüzde 37'sine, ama toplam dinlenmelerin yüzde 99,9'una karşılık geldiğini belirtiyor!

İlk çıktığında korsan yayın yapmakla suçlanan, sonrasında telifli müzik yayınına devam eden Spotify'ın korsanların hedefi olması ironik olmuş.

Anna's Archive'a göre saldırının arkasındaki temel gerekçe, müziğin korunması!

Anna's Archive tarafından yayımlanan blog yazısında Spotify'a dair istatistikler de sunuluyor.

Platformdaki şarkıların yaklaşık yüzde 70'i neredeyse hiç dinlenmezken, yalnızca yüzde 0,1'lik küçük bir kesim çok popüler.

Çok trajik bir tablo bu aslında! Müzik sanatı, resmen popülerliğe teslim edilmiş!

Korsan grup, Spotify'ın arşivinin aşırı şekilde popüler sanatçılara ve ses kalitesine odaklandığını savunarak, bugüne kadar üretilmiş tüm müziği temsil etmeyi amaçlayan otoriter bir torrent listesine ihtiyaç olduğunu öne sürüyor.

Korsan yayın suç ama veri sızıntısı için müziğin geçmişini ve geleceğini savunan böylesine felsefi ve etik bir gerekçe, Avrupa'da milyonlar tarafından destek gördü.

***



ODYSSEY'İN CANAVARLARI

Christopher Nolan gibi usta yönetmenler de olmasa sinema salonunda izlemeye değer filmler çekilmeyecek.

2026 yılının merakla beklenen filmi 'The Odyssey'in ilk fragmanı yayımlandı.

Beklentileri karşılayacak bir fragman değildi ama bu daha ilk fragman!

Filme esin kaynağı olan Homerus'un 'Odisseia' destanında izleyicileri mest edecek müthiş malzeme var. Odysseia'daki canavarlar, Antik Yunanlılar için korku ve hayranlık kaynakları aslında. Odysseus ve adamlarını yaşadığı adadaki mağarada yemek isteyen tek gözlü dev Polyphemus... Yunan mitolojisinde büyüleyici sesleriyle denizcileri ölüme sürükleyen, yarı kuş yarı kadın deniz yaratıkları olan Sirenler...

On iki dokunaç benzeri bacağı ve her birinde üç sıra keskin diş bulunan altı başı olan bir deniz canavarı Scylla...

Homeros'un gemileri ve insanları yutan "kara bir ağza" sahip olarak tanımladığı girdap; Çaribdis... Soğukkanlı yamyamlar olan Laestrygonlular... Sihirli Lotus çiçeği yiyen Lotus Yiyenler kabilesi... Ve daha birçok fantastik canlı ve doğa olayı yer alıyor 'Odysseia'da...

Yani diğer fragmanların çok daha etkileyeceği olacağı kesin.

Filmlerinde mecbur kalmadıkça bilgisayar efekti kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekti, hatta tek gözlü dev Polyphemus için bile mekanik bir kukla kullandığı belirtiliyor. Aslında tam bilgisayar efekt şölenine dönüşecek bir orijinal metin var. Matt Damon'ın Odysseus'u canlandırdığı filmin oyuncu kadrosu tam bir yıldızlar karması; Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, Zendaya...

Filmin tamamının yeni IMAX kameralarla çekiliyor olması da 'Odysseus'un sinemada izlemesi için önemli bir neden.

***



LİVERPOOL'UN LANETİ DEVAM EDİYOR

Liverpool'un geçtiğimiz eylül ayında Newcastle United'dan tam 145 milyon Euro'ya transfer ettiği Alexander Isak'ın Tottenham maçında ayak bileği kırıldı.

Isak muhtemelen sezonu kapattı!

Futbol çok garip bir oyun. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Liverpool yeni sezona flaş transferlerle girmişti.

Zaten çok iyi bir takım, bu kadar çok oyuncu transfer etmelerine gerek var mı diye konuşuluyordu.

Ve Liverpool lige erken havlu attı, Şampiyonlar Ligi'nde de inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Muhammed Salah krizi vs.

Şampiyon takıma rakiplerinden daha çok para harcamak bazen başarıyı getirmiyor!

***



TEKLİF YARIŞI KIZIŞTI

Küresel medya sektöründe dengeleri değiştirecek Netflix'in 5 Aralık'ta Warner Bros'u stüdyoları ve HBO ile birlikte 82,7 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından Paramount, daha yüksek bir teklif sunmuştu.

Ancak Warner Bros yönetim kurulu 108,4 milyar dolarlık yeni teklife mesafeli yaklaşmıştı.

Çünkü böyle devasa bir rakamın ödenmesinde sorunların yaşanabileceği de tartışılıyordu. Bunun üzerine Paramount, Warner Bros yönetiminin endişelerini gidermek için hisse başına 30 dolarlık nakit teklifinin geçerliliğini koruduğunu açıkladı.

Olası tazminat ve hukuki risklere karşı ise Oracle'ın kurucusu ve Paramount'un kontrol hissedarı olan milyarder Larry Ellison'ın 40,4 milyar dolarlık öz sermayesinin garanti olarak gösterdiği duyuruldu.

Paramount'un stratejisi Warner Bros hissedarlarına en karlı seçenek sunduğuna ikna etmek ve böylece Netflix'e gönülden bağlı Warner Bros yönetim kuruluna baskı oluşturmak.

İki teklif arasındaki fark ise Paramount'un teklif paketinde CNN gibi kanalları barındıran TV departmanı için de ödeme yapılıyor olması.

Bu yaz Paramount'u satın alan David Ellison ile babası Larry Ellison'ın (teknoloji şirketi Oracle'ın sahibi), ABD Başkanı Donald Trump ile çok yakın ilişkileri bulunuyor.

Ellisonlar'ın İsrail ve Suudi sermayesini arkasına aldığı konuşuluyor! Aslında bu satış dizi-sinema sektörünü derinden etkileyecek. Eğer teklif savaşını Netflix kazanırsa on binlerce insanın işsiz kalabileceği, sinema salonlarının daha da gözden düşebileceği konuşuluyor.

Çünkü Netflix devasa bir tekele dönüşecek. Karşısında fazla da rakibi kalmadığı için şirketin düşük bütçeli vasat yapımlara ağırlık vereceği iddia ediliyor. Teklif savaşını Paramount'un kazanması da İsrail lobisinin sinema ve dizi sektöründe daha çok söz sahibi olması anlamına geliyor.

***



Altyazı

"Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek değildir. Mutlu olmak, görmezden gelme konusunda ustalaşmak demektir. (Hayatım Sana Feda) (A Beatiful Mind)