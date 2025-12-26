11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi.

Trafikte yol kesip araçların hareketini engelleyenlere bir–üç yıl hapis cezası geliyor.

Buna göre, bir aracın hareket etmesini engelleyen ya da seyir halindeki aracı zorla durduran kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Böylece, trafikte sık sık gündeme gelen yol kesme vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güzel bir gelişme.

Bundan sonra trafikte sürücülere saldıranlar hak ettikleri cezayı alacaklar.

Hapis yatma riski bu tarz saldırıların önüne geçebilir ya da azaltabilir.

Bu tür saldırıları ispatlamak, delil oluşturmak için araçların ön ve arkasına kamera koymak pratik bir seçenek.

Trafikte bu tarz saldırılar çok artmıştı.

Artık bu tür saldırılara hapis cezası olduğunu bilenler eyleme geçmez diye umuyorum.

Eyleme geçerlerse de cezasını çekerler!

***



FARK YARATIR

Anthony Musaba, Süper Lig'in çalım ve dripling ustalarından biri.

Geçiş hücumcularında çok efektif bir oyuncu.

Samsunspor gibi defansif özellikleri ağır basan bir takımda Musaba çıktığı 24 maçta altı gol ve dört asiste imza attı.

Fenerbahçe gibi önce hücumu düşünen, topu rakip sahada en çok tutan bir takımda Musaba çok daha büyük etki yaratabilir.

Ancak Musaba topu ayağında çok tutuyor, eğer bu özelliğini törpülerse daha da faydalı olur.

Özellikle Fenerbahçe'nin öne geçtiği maçlarda rakip önde baskı yapınca Musaba'nın hızı, dripling ve çalım kabiliyeti daha çok ön plana çıkabilir.

Kerem Aktürkoğlu'nu bile yedeğe çekebilir!

Ayrıca Musaba 25 yaşında. Fenerbahçe'de parlarsa çok daha yüksek fiyatlara Avrupa piyasasında alıcı bulabilir.

Özetle Samsunspor'un Musaba için serbest kalma bedeli olarak 6 milyon Euro belirlemesi hata olmuş.

***



SAMSUNSPOR'UN HATASI

Fenerbahçe, Samsunspor'un futbolcusu Anthony Musaba ile anlaştı.

Hollandalı futbolcunun sözleşmesinde yer alan 6 milyon Euro serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.

Futbolcu da Samsunspor'dan ayrılmak istiyor.

Samsunspor ise Musaba'nın herhangi bir izin almadan önceki günkü antrenmana katılmadığını, futbolcunun kulüple ilişkisini fiilen kestiğini açıklayarak disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Peki, şimdi ne olacak?

Kulübünden izin almadan sözleşmesi devam eden bir futbolcuyla anlaşmanın suç olduğunu iddia edenler var.

Ancak sözleşmede serbest kalma maddesi var!

Serbest kalma maddesi, parayı veren futbolcuyu alır anlamına geliyor.

Bunun dünyada birçok örneği var.

2017 yılında Paris St-Germain, koskoca Barcelona'nın yıldız futbolcusu Neymar için 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmıştı.

Real Madrid ve Napoli parayı basıp, serbest kalma bedellerini ödeyip Fenerbahçe'den Arda Güler ve Kim Min-Jae'yi almışlardı.

Samsunspor, FIFA'ya başvursa da bir şey değişmez gibi gözüküyor.

Kulüpler hep aynı hatayı yapıyor.

Samsunspor, sözleşme yaparken serbest kalma maddesi koymaması gerekiyordu ya da kulübün rızası olmadan gitmesini engelleyecek yüksek bir serbest kalma bedeli belirlenmeliydi.

Bosman Kuralları diye bir şey var!

Futbolcular kulüplerin kölesi değildir.

Sözleşmede yazan maddeler her iki taraf için de geçerlidir.

***



GÜZEL GELİŞME

Bilişim suçlarıyla mücadele için savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi veren düzenleme yasalaştı.

Artık savcılar, dolandırıcılıkta ve hırsızlıkta kullanılan banka hesaplarını 48 saat süreyle dondurabilecek.

Askıya alınan paraya, gecikmesinde sakınca bulunması halinde hakim kararı beklenmeden savcıların talebi üzerine el konulacak.

Güzel bir gelişme. Bu düzenleme dolandırıcıların işini iyice zorlaştırır.

Böylece yasa dışı bahis ve online kumar ödemelerinin kaynağı belli ölçüde kesilmiş olacak.

Bu düzenlemeden en zararlı çıkacaklar ise dolandırıcılara banka hesaplarını veren ya da bilmeden bu hesapların kullanılmasına izin verenler olacak gibi gözüküyor!

Ee dolandırıcılarla iş yapmanın da bir bedeli olmalı!

***



KUYUMCUYA ALTIN KAPTIRMAK

Sultangazi ilçesinde yıllardır kuyumculuk yapan ve iddiaya göre mahalle sakinlerinden 'emanet' adı altında topladığı yüklü miktarda altınla ortadan kaybolan esnaf, şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dolandırıcı kuyumcu bu sefer kaçamadan yakalanmış.

Onlarca mağdur şimdi kaptırdıkları altınların geri gelmesini bekliyor. Geri gelir mi bilinmez!

O kadar çok olay yaşandı.

Birçok insan kuyumculara altın kaptırdı, bu olayların haberleri çıktı.

İnsanlar nasıl hala kuyumculara altınlarını teslim ediyor anlamakta zorluk çekiyorum.

***



ÇEKİCİ KAMPANYASI!

Çekiciler, yılbaşında alkollü vatandaşları araçlarıyla birlikte evlerine taşımak için kampanya başlatmış.

Ücretler şehre göre 2 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyormuş.

Arabayla yılbaşı kutlamasına gitmek, alkol alıp sonra da direksiyon başına geçmek hem kendinin hem de başkalarının hayatını riske atmak demek.

Bu yüzden birçok trafik kazası yaşanıyor.

Çekiciye büyük paralar ödemek yerine taksi diye bir şey var.

Taksiyle gidersin, eğlenirsin ve taksiyle evine dönersin.

Ya da özel şoför uygulamaları var. Arabayı sizin yerinize sürecek şoför bulabiliyorsunuz.

Bu kadar çok seçenek varken alkollü araç kullanmanın bir bahanesi olamaz!

***



Altyazı

"En korkutucu şeyin ne olduğunu bilir misin? Bu dünyadaki yerini bilmemek. Niye burada olduğunu bilmemek. Bu korkunç bir duygudur." (Unbreakable)